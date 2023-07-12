12.07.2023
Представитель военного следственного отдела встретился с участниками СВО в госпитале ветеранов войн Челябинска
12.07.2023
На выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге представили автобус «Арктика»
12.07.2023
Обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы из Сима отправили в СИЗО
12.07.2023
Каталась на катамаране и исчезла: спасатели ведут поиски пропавшей на озере Тургояк женщины
12.07.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста
11.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)
На выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге представили автобус «Арктика»
28.06.2023
В этом году ЮУрГУ предоставляет абитуриентам более трех тысяч бюджетных мест
20.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Старт дан! ЮУрГУ встречает первых абитуриентов
06.06.2023
Сегодня студент – завтра лидер: будущее вместе с ЮУрГУ
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023