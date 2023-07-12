На выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге представили автобус «Арктика»

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023», которая проходила 10-11 июля в Екатеринбурге, на стенде Миасского автозавода «Урал» была представлена новейшая автомобильная разработка ЮУрГУ «Арктика» для передвижения в условиях Крайнего Севера.

Арктический автобус является совместным проектом Южно-Уральского государственного университета, автозавода «Урал» и МГТУ имени Баумана. Базой для создания автобуса выступил автозавод «Урал», конструкторской документацией, подбором материалов, изготовлением элементов корпуса занимался ЮУрГУ.

Новое транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров по временным дорогам («зимникам») и сложным участкам при температурах до минус 50°С. Благодаря применению широкопрофильных шин низкого давления автобус обеспечивает низкое удельное давление на опорную поверхность для мягкого и плавного движения и высокой проходимости по снегу, слабонесущим грунтам, так как в условиях Крайнего Севера важно не повреждать растительный слой, который стирается от колесной техники и восстанавливается около трех десятилетий.

Автобус может вместить в себя до 22 человек, он оснащен всеми удобствами, включая систему вентиляции, обогрева и систему распределения воздушных потоков. Все места оборудованы usb-розетками и встроенными беспроводными зарядками.

На транспортном средстве установлены модернизированные агрегаты, которые в 2022 году прошли испытания на первом прототипе арктического автобуса в Якутии. Под капотом расположен рядный шестицилиндровый двигатель с воспламенением от сжатия мощностью 310 лошадиных сил, девятиступенчатая коробка передач с демультипликатором.