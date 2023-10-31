Челябинские ученые создали мусоровоз на электродвигателе

Мусоровоз на электротяге разработали ученые Южно-Уральского государственного университета. Бесшумный и экологичный автомобиль на электродвигателе сейчас проходит стадию испытаний и доработки, как сообщают в российском Минобрнауки.

Новейшую спецтехнику сконструировали инженеры Научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ совместно со специалистами миасского автомобильного завода «Урал». Для понимания задачи конструкторы сначала изучили цикл работы мусоровозов в Челябинске и построили маршрутную карту.

«Мы зафиксировали время остановок в пути, общий километраж, примерный маршрут, — пояснил директор НИИ «Опытное машиностроение» Рамиль Закиров. — На основе этих данных провели расчеты и выяснили, какие технические характеристики должны быть у электродвигателя, чтобы мусоровозу хватило энергии. В работе принимали участие в том числе и студенты кафедры “Автомобильный транспорт” ЮУрГУ».

Важное условие проекта — мусоровоз на электротяге должен работать на шасси производства автозавода «Урал». Разработкой электроплатформы на базе грузового автомобиля «Урал» до этого никто не занимался.

«Задача номер один сегодня в машиностроении — сохранить экологию. — поясняет Рамиль Закиров. — Для этого современное машиностроение стремится к использованию электроплатформ при конструировании как легковых, так и грузовых машин».

Опытный образец уже прошел череду технических испытаний на заводе, а затем — в «полевых» условиях. Инженеры решили проверить, как электродвигатель мусоровоза нового поколения справится с трассой М-5, и пустили технику по сложному высокогорному участку. В общей сложности на одном лишь электродвигателе мусоровоз благополучно преодолел около 100 километров по маршруту из Миасса в Златоуст и обратно.

Разработчики устранили обнаруженные недочеты в работе автомобиля, и в настоящее время на базе первого гибридного экземпляра создан грузовик, работающий только от тяговых аккумуляторных батарей. Изначально предполагалось, что на электротяге мусоровоз будет ездить по городу, а за его чертой — на традиционном двигателе внутреннего сгорания. Но с учетом положительного опыта проведенных испытаний, было принято решение о создании грузовика с абсолютно нулевым углеродным следом.

Кроме того, по информации пресс-службы автозавода «Урал», миасские конструкторы совместно со специалистами МГТУ имени Н.Э. Баумана приступили к работе над шасси, источником энергии которого в дополнение к тяговым батареям станут водородные топливные элементы. После всех испытаний и технических доработок можно будет говорить о серийном запуске в производство экологически чистого мусоровоза для Челябинска и не только.