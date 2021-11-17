Автозавод «УРАЛ» увеличивает экспортные поставки

Автомобильный завод «УРАЛ» (Миасс, Челябинская область) ведет свою экспортную деятельность уже на протяжения нескольких десятилетий. Еще со времен СССР автомобильная техника «Урал» поставлялась во многие страны мира.

Основными экспортными рынками для автозавода являются страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины, Лаос) и страны Африки (Эфиопия, Ангола, Египет).

За первое полугодие 2021 года в страны дальнего зарубежья автозавод поставил на 44% автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Связано это, прежде всего, с перераспределением подписанных контрактов. Большинство поставок автомобильной техники запланировано на второе полугодие 2021 года.

В настоящее время вести экспортную деятельность в странах дальнего зарубежья становится все труднее, обостряется конкуренция, выстраиваются торговые и финансовые барьеры. Например, в этом году произошло резкое подорожание цен на металлопрокат, что повлияло на увеличение себестоимости продукции АЗ «УРАЛ». При сохранении экспортных цен прибыль предприятия значительно уменьшается, а при их повышении – резко снижается конкурентоспособность продукции. В этой ситуации правительство РФ предприняло правильные и решительные шаги, введя экспортные пошлины на металл и тем самым остановив рост цен.

Свои трудности доставляют и международные санкции, под которые попадают как отдельные предприятия, так и целые государства. Так, некоторые крупные перевозчики отказывались транспортировать автотехнику, ссылаясь на введенные ограничения.

Из-за пандемии коронавируса продолжается и локдаун. Во многих странах произошло перераспределение бюджета на другие задачи. Отменяются многие запланированные закупки, в том числе и продукции «УРАЛа». Также оказались разрушенными многие логистические цепочки. Например, из-за закрытия ряда портов в Китае увеличиваются стоимость и, соответственно, сроки доставки продукции.

В этих непростых условиях, как никогда, требуется поддержка государства и специальные программы по поддержке экспорта из России призваны обеспечить выполнение этих целей.

Автозавод «УРАЛ» в последние годы участвует в таких программах по поддержке экспорта, как: программа поддержки сертификации и омологации продукции; программа по поддержке транспортировки продукции; корпоративная программа повышения конкурентоспособности.

Естественно, основной эффект мер господдержки - это экономический эффект, который позволяет становиться конкурентоспособным на очень удаленных рынках.

Доля транспортной составляющей в конечной цене поставки иногда достигает 25-30%. С учетом местных таможенных пошлин и налогов в стране инозаказчика цена на автомобиль «Урал» не может конкурировать с ценой аналогичной продукции местных производителей или ценой продукции стран, географически расположенных ближе к стране поставки. Имея же в своем арсенале такой инструмент, как субсидию на транспортировку, которая составляет на сегодняшний день до 80% от стоимости доставки, предприятие может себе позволить удерживать конкурентоспособную цену, которая устроит местного покупателя и не приведет к убыточности сделки для завода. Гибкость в вопросах ценообразования – основное достоинство субсидии на логистику экспорта.

Кроме транспортной субсидии, АО «АЗ УРАЛ» участвует в программе по субсидированию затрат на омологацию продукции. Каждая страна – потребитель автомобильной техники имеет свое собственное законодательство и требования к импортируемой продукции, и, осуществляя поставки в разные страны, выходя на новые рынки, приходится изучать эти требования для понимания возможности поставки и необходимых изменениях в автомобиле, которые нужно обеспечить для продажи машин в каждую конкретную страну.

Самый яркий и доступный пример подобных требований – это страны с левосторонним движением. Здесь для поставки требуется автомобиль с правосторонним рулевым управлением. Семейство автомобилей «Урал» начитывает несколько десятков различных модификаций, и создание для каждой модификации исполнения с правосторонним рулевым управлением требует временных затрат, привлечение трудовых ресурсов для проведения опытно-конструкторских работ и испытаний. И субсидирование затрат частично решает проблемы обеспечения этих работ для расширения наших возможностей на зарубежных рынках.

Также правительство Челябинской области привлекает промышленные предприятия Южного Урала к реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), чтобы обеспечить им доступ к льготному кредитованию. Помощь заключается в получении субсидий на транспортные перевозки, организации совместно с РЭЦ обучения начинающих экспортеров, сопровождения экспортных контрактов от идеи до выхода на новый рынок, поддержка экспорта услуг.

Автомобильный завод «УРАЛ» стал одним из четырёх предприятий Челябинской области, заключившим с Минпромторгом России соглашение о реализации КППК. Главная цель – увеличить объемы экспорта седельных тягачей, специальных пассажирских транспортных средств, шасси, грузовиков и самосвалов в страны СНГ и дальнего зарубежья.

В 2021 году автозавод «УРАЛ» поставит в страны Дальнего Зарубежья порядка 1450 автомобилей, на 2022 год запланировано увеличение количества автомобилей на 10%. Предприятие планирует и расширение географии продаж, а также выход на другие экспортные рынки. В ближайшем будущем рассматривается сотрудничество с некоторыми латиноамериканскими государствами и увеличение поставок автотехники в Южно-Африканскую республику.

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств.

Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе.

Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования.

Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах.

Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира.

С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ).