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Банк России впервые за последние 15 месяцев повысил ключевую ставку

Банк России впервые за последние 15 месяцев повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – с нынешней 4,25% до 4,5%.

Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров 19 марта.

Предыдущее повышение было в декабре 2018 года. В течение 2020 года ставку только снижали и в июле она достигла исторического минимума.

Как сообщили в пресс-службе Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

«Ситуация с инфляцией на Урале близка к среднероссийской, последние три месяца она повышается теми же темпами что и в РФ. На ускорение инфляции повлияло более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики. Это позволяет производителям снижать давление со стороны издержек за счет повышения цен. На рост издержек в феврале указали 37% опрошенных на Урале предприятий – это максимум за последние три года», - отметил Рустэм Марданов, начальник Уральского ГУ Банка России.

По словам Рустэма Марданова, причины роста издержек связаны как с повышением стоимости сырья, так и с сохраняющимися затруднениями в транспортировке комплектующих и конечных товаров. «Восстановление производственного сектора Урала, который сильно ориентирован на экспорт, по-прежнему неустойчиво. Россия ограничена сделкой ОПЕК+, принятые обязательства определяют пониженные показатели добычи нефти, наиболее сильно – в Югре и в Башкортостане», - констатировал начальник Уральского ГУ Банка России - Объемы расходов в потребительском секторе еще не полностью восстановились. При этом растет потребность в новых работниках, безработица снижается. Неизрасходованные на внешний туризм средства уральцев частично перераспределяются на потребление товаров и услуг в регионах проживания».

По словам Марданова, условия кредитования оставались мягкими, годовые темпы прироста кредитных портфелей предприятий и населения остаются стабильными. «Наряду с мягкими денежно-кредитными условиями на динамику кредитования оказывают влияние льготные программы Правительства России, а также регуляторные послабления», - добавил руководитель Уральского управления Центробанка.