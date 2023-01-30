30.01.2023
Бойцовский пес Буч дожидается хозяина из зоны СВО в сосновском приюте
30.01.2023
Челябинец пытался убить жену и тещу
30.01.2023
Всероссийские соревнования по фристайлу в Миассе завершены
30.01.2023
Челябинский областной центр реабилитации возглавил Олег Суслов
30.01.2023
Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору
30.01.2023
В юридическом колледже Челябинска создали организацию «Движение первых»
билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
Токен: LjN8KUWm5
30.01.2023
Жителям Челябинской области стали доступны сервисы VoLTE и VoWiFi от билайна
25.01.2023
билайн: дома студенты ищут информацию в интернете, а в дороге и за городом развлекаются в сети
18.01.2023
Дмитрий Глотов возглавил билайн в Центральном регионе
23.12.2022
Knomary TMS — новый сервис дистанционного обучения от билайн бизнес и Knomary
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023