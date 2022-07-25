25.07.2022
Из детского лагеря ушли два юных миассца
25.07.2022
ММК организовал летний отдых для детей с тяжёлыми заболеваниями
25.07.2022
Чебаркулец шантажировал девушку интимными фотографиями
25.07.2022
На М-5 введено ограничение для большегрузов
25.07.2022
Прокуратура передала в суд дело подельника Чернобровина
25.07.2022
В Челябинске нашли подрядчика для строительства детского сада в «Парковом-2»
билайн бизнес запускает сервис облачных видеоконференций «rOOm»
21.07.2022
Новый тариф билайна UP — тысячи вариантов в одном решении
12.07.2022
Realme Narzo 50 только в офисах продаж и на сайте билайна
30.05.2022
билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров
16.05.2022
Делись и распределяй: челябинцы могут делиться связью билайн с близкими и настраивать расходование пакетов интернета, минут и SMS
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022