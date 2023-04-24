24.04.2023
В Челябинской области посчитали курильщиков
24.04.2023
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
24.04.2023
Улицу Рождественского в Челябинске начнут ремонтировать на этой неделе
24.04.2023
В Челябинске на 40-летия Победы ради лиственниц выкорчуют пни
24.04.2023
В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей
24.04.2023
Нелегальных мигрантов выдворяют из Челябинской области
билайн: челябинцам области все больше нравится говорить с высокой четкостью
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17.04.2023
билайн рассказал о росте популярности звонков по Wi-Fi среди челябинцев
15.03.2023
Платформа «билайн indoor» получила более 1200 новых точек для трансляции цифрового контента
13.03.2023
Пользователи новой социальной сети VMIRE смогут авторизовываться с помощью «Мобильного ID»
06.03.2023
При онлайн-знакомствах грамотность собеседника оказалась важнее его фотографий
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023