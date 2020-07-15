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Билайн на Южном Урале обеспечил жителей большинства населенных пунктов 4G-скоростями

Экономика
Сегодня, 16:49

Билайн поделился первыми итогами развития связи в 2020 году. Оператор запустил около 40 новых объектов на своей инфраструктуре. А это значит, что высокоскоростная LTE сеть оператора становится доступна все большему числу жителей региона.

Дополнительные базовые станции увеличили покрытие 4G сети в Челябинске и еще больше разогнали скорость мобильного интернета для комфортного интернет-серфинга без задержек дома, на работе и в дороге. Стоит отметить, что в сентябре 2019 года Роскомнадзор в ходе исследования качества услуг операторов мобильной связи в столице Южного Урала подтвердил – самые высокие скорости мобильного интернета в городе у Билайн.

В крупнейшем торговом центре области, а именно в торговом городе «Алмаз», оператор установил внутренние распределенные системы покрытия связью, которые увеличили скорость мобильного интернета внутри магазинов и на подземной парковке, в зонах отдыха и фудкорта. Теперь абоненты Билайн во время шоппинга не задумываются о мобильном интернете, а просто пользуются им, приятно и с пользой проводя время. В ближайшее время фотографии из примерочных будут отправляться еще быстрее и из торгового центра «Фиеста».

Сеть Билайн значительно расширилась в Магнитогорске, Копейске, Озерске, Трехгорном, Усть-Катаве, Бакале, Аше, Сатке, Троицке, Еманжелинске и других. Часть запусков новых базовых станций произошло в населенных пунктах с численностью до 3 тыс. человек. Теперь и у жителей небольших поселений высокоскоростная сеть LTE с мгновенным доступом к онлайн-ресурсам и с возможностью смотреть видео в HD. Средние скорости доступа на территории Челябинской области за два года выросли почти в 2,5 раза*, что стимулирует жителей активнее пользоваться сервисами с помощью смартфонов.

Строительство 4G базовых станций позволяет улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий и жилых домов. Данное преимущество обновленной сети Билайн было крайне важно в период самоизоляции, когда жителям региона необходим стабильный интернет для дистанционной работы и обучения, общения с родными и друзьями.

Технические специалисты компании модернизировали 80 пролетов на радиорелейной сети, что, например, во время «нерабочих недель» в апреле и мае позволило перераспределить нагрузку. Абоненты не почувствовали изменения в качестве мобильных сервисов и работе приложений даже при резком росте потребления интернет-трафика. В будущем, комбинация технологий поможет подготовить сеть к быстрому развертыванию новых стандартов связи, подключению к интернету устройств и вещей.

Анатолий Шкавро, руководитель технического блока Челябинского кластера Билайн:

«За прошлый год интернет-трафик в сети «четвертого поколения» в регионе вырос почти в два раза, при этом уже 75% трафика приходится на сеть LTE. Сейчас жителям Южного Урала мобильные сервисы на 4G-скоростях доступны в большинстве населенных пунктах региона. Наша сеть прошла серьезную проверку - проведенные работы позволили справится с резким ростом голосового и интернет-трафика после перехода южноуральцев на самоизоляцию. Поэтому мы и дальше продолжим делать ставку на качество и надежность наших услуг».

* По данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за 2019 и 2020 г.г. в Челябинской области

 

 

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