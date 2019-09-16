Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках с применением инновационного технологического решения
Экономика
Сегодня, 15:12

Билайн запустил пилотную зону 5G на территории спортивного комплекса Лужники и успешно протестировал основные сервисы сверхширокополосного мобильного доступа с использованием смартфонов нового поколения. Реализация пилотной зоны позволит уже в ближайшем будущем, с распространением смартфонов с поддержкой 5G и дальнейшим развертыванием сети нового, пятого поколения, заметно улучшить клиентский опыт в пользовании мобильным интернетом, особенно во время главных спортивных и развлекательных мероприятий в условиях повышенной нагрузки на сеть.

Запуск пилотной зоны осуществлен при поддержке Департамента информационных технологий Москвы в рамках подписанного между Правительством Москвы и Билайн Соглашения о взаимодействии в целях развития услуг связи и ИТ-технологий. В будущем технологические возможности сетей 5G могут быть использованы для внедрения в ИТ-инфраструктуру Лужников, одного из крупнейших спортивных комплексов России. Опыт, полученный в ходе пилотной зоны 5G, в будущем будет использован в дальнейшем развертывании сетей 5G, готовых к повышенным нагрузкам в масштабах всей России.

Один из фрагментов пилотной зоны Билайн 5G в Лужниках развернут рядом с центральным входом Большой спортивной арены. Там, где в дни проведения массовых спортивных мероприятий и концертов наблюдается максимальная плотность абонентов и трафика данных. Тестирование пользовательских сценариев проводилось на ряде смартфонов, включая Huawei Mate 20 X и Huawei Mate X. Пиковые скорости передачи данных на одно абонентское устройство в ходе тестов составили 2,19 Гбит/c.

Для пилотной зоны на территории московского спортивного комплекса Лужники Билайн использует технологическое решение Huawei, позволяющее упростить для оператора задачу запуска 5G в плотно застроенных городских районах — в условиях строгих ограничений по доступному пространству.  Его отличительными особенностями являются легкость, компактность, энергоэффективность и быстрота развертывания.

Инфраструктуру для пилотной зоны в Лужниках обеспечила ГК «Русские башни», в полном соответствии с требованиями законодательства.

Пилотная зона 5G в спортивном комплексе Лужники стала для Билайн вторым пространством для проведения испытаний работы сетей нового поколения после развернутого в прошлом году в тестовой лаборатории оператора фрагмента сети 5G.

Василь Лацанич, Генеральный директор ПАО «ВымпелКом»: «Технология 5G – это следующий важнейший шаг в эволюции мобильного интернета. Запуская пилотную зону 5G в Лужниках, мы хотим, в первую очередь, проверить потенциал развития пользовательского опыта наших клиентов. Сегодня мы находимся в активной стадии подготовки к запуску сетей 5G, тестируя сети нового поколения одновременно с несколькими вендорами в разных городах России. Мы ожидаем, что первые 5G-смартфоны и роутеры появятся в магазинах Билайн уже в этом году. Для того, чтобы пользователи могли оценить возможности нового стандарта связи как можно скорее, мы проводим масштабные работы по модернизации нашей сети. На текущий момент сеть Билайн в Москве уже на 91% 5G-ready, то есть готова ко внедрению сетей пятого поколения, и 100% сети Билайн поддерживает NBIoT. Мы планируем дальнейшие запуски пилотных зон в регионах России. В том числе, продолжим тестирование новых устройств, пользовательских сценариев, технологий для «умных» городов уже в запущенных территориях 5G, таких, как Лужник».

Чжао Лэй,  Генеральный директор подразделения операторского бизнеса Huawei в России: «Huawei является стратегическим партнером Билайн в России и поддерживает развертывание первой в России 5G-ready сети Билайн в Москве. Huawei и Билайн также активно сотрудничают в тестах уже существующих фрагментов сетей 5G. Huawei поддерживает Билайн в стремлении построить самую технологичную сеть, что будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры России, улучшит качество жизни ее жителей и даст возможность использовать технологии 5G в интересах быстро развивающейся цифровой экономики и бизнеса».

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