Челябинская область получила дополнительные федеральные миллионы

Более 400 миллионов рублей дополнительно поступит в бюджет Челябинской области с федерального уровня. Кроме того, уточняются отдельные направления расходов.

Соответствующие корректировки в главный финансовый документ региона одобрили сегодня, 29 июня, депутаты Законодательного собрания региона.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, всего с федерального уровня поступило 425 миллионов 665,4 тысячи рублей. Это дополнительные целевые средства, предназначенные для конкретных расходов. На создание новых мест в образовательных организациях направят 184,2 миллиона рублей, на модернизацию первичного звена здравоохранения -106,6 миллиона рублей, на поддержку производителей зерна - 68,8 миллиона рублей. На соцподдержку жителей Херсонской области, которые вынуждено покинули свои дома и переехали жить в Челябинскую область, выделено 38,8 миллиона рублей). На борьбу с инфекционными заболеваниями предусмотрено 13,8 миллиона рублей, на организацию обучения для работников промышленных предприятий - 7,7 миллиона рублей.

«Данные корректировки не предусматривают изменения дефицита областного бюджета и объема государственного долга Челябинской области», – добавил Андрей Пшеницын.

С учетом предлагаемых изменений уточненные доходы областного бюджета составят 224 миллиарда 672,9 миллиона рублей, по расходам – 301 миллиарда 974,4 миллиона рублей. Дефицит остается без изменений – 77,3 миллиарда рублей.