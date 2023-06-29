29.06.2023
Строительство дорог в подшефной Ясиноватой идет по плану
29.06.2023
«Победа» возобновляет полеты из Челябинска во Внуково
29.06.2023
ММК стал обладателем престижной премии в области корпоративных инноваций GIA
29.06.2023
В Челябинске больше не будет остановки «Каширинский рынок»
29.06.2023
В Челябинске поворот с улицы Гагарина на Агалакова закрыли для автомобилистов
29.06.2023
В Челябинской области с начала года заключено более двух тысяч соцконтрактов
Челябинская область получила дополнительные федеральные миллионы
26.05.2023
Бюджет Челябинской области прирос миллиардными остатками
11.05.2023
Справедливороссы уверены: исполнение бюджета требует нестандартных решений
11.05.2023
Лазарев – об итогах 2022 года: Хорошо и дружно сработали одной большой командой Челябинской области
11.05.2023
Пшеницын: «Самые пессимистичные прогнозы относительно финансовых возможностей региона не оправдались»
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023