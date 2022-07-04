Челябинская область укрепляет связи с регионом Казахстана

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области на автодороге Южноуральск – Магнитогорск установили двадцать километров бар
Дороги
Дороги
04.07.2022

На трассе между Южноуральском и Магниткой установили надежную защиту от «вылетов» на встречку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске начался ремонт путепровода «Челябинск – Главный». В связи с этим возникли пробки на
Дороги
Дороги
04.07.2022

Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» привел к пробкам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на месте еще одной незаконной стоянки создали уютное место для отдыха. По
04.07.2022

В Челябинске вместо незаконной стоянки на Трудовой создали зеленый уголок для отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Между Челябинском и Екатеринбургом запустят скоростной поезд – «Орлан» с тремя вагонами, который
04.07.2022

Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил командира чебаркульског
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.07.2022

Алексей Текслер поздравил командира чебаркульского танкового полка со званием Героя РФ
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

По факту обнаружения младенца на теплотрассе в Челябинске возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

Украинские солдаты называют себя карателями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

Челябинский «Манекен» и ЗАГС Советского района связал новый тротуар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

В Челябинске на теплотрассе нашли младенца
Алексей Текслер
Казахстан
Экономика
04.07.2022 16:28
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Челябинская область укрепляет связи с регионом Казахстана

Челябинская область будет укреплять сотрудничество с Костанайской областью Казахстана, включая развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Обсуждение будущих совместных проектов двух регионов состоялось сегодня, четвертого июля, на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2022». Во встрече приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, обсудившие вопросы сотрудничества в сфере промышленности, импортозамещения, туризма.

Алексей Текслер предложил возобновить практику и провести Дни Костанайской области в Челябинске с участием бизнеса. Мероприятие может быть приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также, учитывая приграничное положение Челябинской и Костанайской областей, Алексей Текслер предложил провести совместную работу с туроператорами регионов двух государств и рассмотреть возможность организации туров выходного дня.

Кроме того, стороны договорились организовать обмен информацией о потребностях и возможностях в рамках импортозамещения, организовать совместные бизнес-миссии в регионах.

В рамках встречи состоялось подписание соглашения между компанией «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») и ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» о совместном развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Одна из основных задач сотрудничества – развитие необходимой электрозарядной инфраструктуры пилотного международного маршрута на автодорогах А310 (Российская Федерация) и М36 (Республика Казахстан) для развития передвижения на электромобилях. В первую очередь, маршрут предусмотрен для туристического трафика. В перспективе он будет полезен казахским сельхозпроизводителям в связи с возрастающим количеством коммерческого электротранспорта. В рамках сотрудничества с казахскими коллегами энергетики «Россети Урал» будут оказывать консультационную и практическую помощь по интеграции электротранспорта в современную транспортную сеть.

«Очень рад, что сегодня мы подписали практическое соглашение о развитии зарядной инфраструктуры, - отметил Алексей Текслер. - У нас в регионе действует 31 зарядная станция, за последние несколько лет значительно увеличилось количество электромобилей. Наш производитель – «Электромашина» - начал серийное производство заправочных станций, сверхбыстрых - за 20 минут можно зарядить любую машину. Кроме того, мы планируем обнулить в регионе транспортный налог на электротранспорт. Соответственно, запускаем программу развития зарядной инфраструктуры. На протяжении всей трассы от Челябинска до Костаная появятся зарядные станции».

Архимед Мухамбетов поддержал все предложения Алексея Текслера и поблагодарил губернатора за постоянное взаимодействие.

«Сегодня взаимоотношения между нашими предприятиями, торговый оборот показывают хороший, позитивный результат благодаря в том числе вашей поддержке», - подчеркнул аким Костанайской области.

Алексей Текслер
Казахстан
Новости по тегу: Алексей Текслер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

В Челябинске будут производить электробусы и новейшие троллейбусы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

В Челябинске вместо незаконной стоянки на Трудовой создали зеленый уголок для отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

Алексей Текслер поздравил командира чебаркульского танкового полка со званием Героя РФ
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию. К
Общество
Дороги

Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию

04.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2022 года вырастут тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области . В среднем
Общество

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

30.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственная дума РФ поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области, кото
Федерация

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области

29.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России установили еще один официальный праздник - День семьи, любви и верности. Его будут отмеч
Общество

В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности

28.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска планируют превратить в арт-объект. О
Общество

Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект

27.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Погода на предстоящей неделе в Челябинской области ожидается прохладной, количество осадков умень
Среда обитания

Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной

26.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области на автодороге Южноуральск – Магнитогорск установили двадцать километров бар
Дороги
Дороги
04.07.2022

На трассе между Южноуральском и Магниткой установили надежную защиту от «вылетов» на встречку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске начался ремонт путепровода «Челябинск – Главный». В связи с этим возникли пробки на
Дороги
Дороги
04.07.2022

Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» привел к пробкам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на месте еще одной незаконной стоянки создали уютное место для отдыха. По
04.07.2022

В Челябинске вместо незаконной стоянки на Трудовой создали зеленый уголок для отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Между Челябинском и Екатеринбургом запустят скоростной поезд – «Орлан» с тремя вагонами, который
04.07.2022

Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил командира чебаркульског
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.07.2022

Алексей Текслер поздравил командира чебаркульского танкового полка со званием Героя РФ
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

04.07.2022 16:30

По факту обнаружения младенца на теплотрассе в Челябинске возбуждено уголовное дело

04.07.2022 16:28

Челябинская область укрепляет связи с регионом Казахстана

04.07.2022 16:24

Украинские солдаты называют себя карателями

04.07.2022 16:17

В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской

04.07.2022 15:35

Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей

04.07.2022 15:22

На трассе между Южноуральском и Магниткой установили надежную защиту от «вылетов» на встречку

04.07.2022 15:13

Роботы уже здесь: что покажет Сбер на ИННОПРОМЕ

04.07.2022 15:08

Челябинский «Манекен» и ЗАГС Советского района связал новый тротуар

04.07.2022 14:53

В Челябинске на теплотрассе нашли младенца

04.07.2022 14:43

Отдых на Аркаиме и реке Ай сделают более комфортным для туристов

04.07.2022 14:29

Во вторник в Челябинской области обещают 20 градусов тепла и небольшой дождь

04.07.2022 13:54

В Челябинске будут производить электробусы и новейшие троллейбусы

04.07.2022 13:40

Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы

04.07.2022 13:38

Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» привел к пробкам

04.07.2022 13:28

В Челябинске вместо незаконной стоянки на Трудовой создали зеленый уголок для отдыха

04.07.2022 13:26

Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»

04.07.2022 13:03

В Челябинске напряженная наркоситуация

04.07.2022 13:02

МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком

04.07.2022 13:01

Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд

04.07.2022 12:59

Алексей Текслер поздравил командира чебаркульского танкового полка со званием Героя РФ

04.07.2022 12:12

В Челябинске подросток-велосипедист врезался в пассажирский автобус

04.07.2022 12:00

Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинске первого висячего моста через Миасс

04.07.2022 11:55

Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде

04.07.2022 11:42

В Южноуральске закрыт хостел, в котором было зарегистрировано 240 мигрантов

04.07.2022 11:26

Жители Челябинской области удивляются цвету «ожившего» «кыштымского чуда»

04.07.2022 10:55

Челябинск в шоке от состояния Миасса, минэкологии обещает скорую очистку реки

04.07.2022 10:37

В лесах Челябинской области продолжают теряться люди

04.07.2022 10:37

Челябинцы снова жалуются Наталье Котовой на пустые песочницы во дворах

04.07.2022 09:55

В Челябинской области назвали среднюю стоимость садовых участков

04.07.2022 09:48

В Челябинске продадут 65 старых троллейбусов

04.07.2022 09:35

Педагог из Челябинска презентовала на всероссийском съезде учителей свой «Путь к профессии»

04.07.2022 08:47

Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию

03.07.2022 20:21

В Луганскую народную республику пришла Победа

03.07.2022 15:00

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 27.06.22 по 03.07.22)

02.07.2022 12:37

Окай Депрем: Сегодня наблюдается кризис международного права, оно превратилось в рычаги давления

02.07.2022 12:00

Эффективное страхование недвижимого имущества от Тинькофф

01.07.2022 21:49

В семи городах Челябинской области на выходные объявлен режим «черного неба»

01.07.2022 21:42

В выходные в Челябинской области тепло, местами дожди

01.07.2022 20:13

Анонсы событий и мероприятий на выходные

01.07.2022 19:37

Первым замминистра здравоохранения Челябинской области назначена Елена Недочукова

01.07.2022 19:08

Челябинец за сутки обчистил 14 автомобилей в Магнитогорске

01.07.2022 18:58

В Снежинске задержан бизнесмен-мошенник

01.07.2022 18:40

Южноуральские аграрии соберутся на День поля

01.07.2022 18:13

В Челябинске частично закроют движение по улице Сони Кривой

01.07.2022 18:04

Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» стартует второго июля

01.07.2022 17:57

Из челябинского Миасса достали тело мужчины, умершего несколько лет назад

01.07.2022 17:55

Медики 18 муниципалитетов Челябинской области отправятся к пациентам на новых автомобилях

01.07.2022 17:49

Южноуральская тромбонистка – лучшая в «Большом джазе»

01.07.2022 16:10

Безопасные упражнения для шеи

01.07.2022 15:25

Направлено дополнительное финансирование на ускорение строительства М-12

01.07.2022 15:03

Дом, который построил Д.

01.07.2022 14:43

Челябинцы узнают своих участковых уполномоченных в лицо

01.07.2022 14:40

Дмитрий Тарасов покинул пост первого замминистра здравоохранения Челябинской области

01.07.2022 14:34

Кто поможет школьнику определиться с будущей профессией?

01.07.2022 14:21

Житель Миасса украл дефектоскоп почти за миллион, а продал за три тысячи

01.07.2022 13:36

В Челябинской области стражи порядка устроили «облаву» на нелегальных мигрантов

01.07.2022 13:24

В Челябинске пройдет всероссийская летняя Спартакиада детей-инвалидов

01.07.2022 13:19

Южноуральцев приглашают в Екатеринбург на спектакль «Глубокое отражение»

01.07.2022 13:17

За сутки ковид подтвердился у 89 южноуральцев, выздоровели 143 человека, умерли двое

01.07.2022 13:10

Концерт творческого союза «Дивьяроса» состоится в Екатеринбурге

01.07.2022 12:54

В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по истории

01.07.2022 12:42

Старую городскую свалку Магнитогорска закрыли, потоки мусора направили на новые объекты

01.07.2022 12:27

Проект «Зеленый пояс Челябинска» готов к публичным слушаниям

01.07.2022 11:52

Роспотребнадзор снимает все антиковидные ограничения

01.07.2022 11:36

Вне санкций: в Челябинске подвели итоги международного фотоконкурса Grand Eurasia-2022

01.07.2022 11:17

В Челябинске и еще трех городах установились НМУ, но ситуация ухудшилась еще накануне

01.07.2022 10:34

Размер выплат по соцконтракту увеличен до 350 тысяч рублей

01.07.2022 10:06

Двое жителей Магнитогорска наказаны за ложные сообщения о терактах

01.07.2022 09:56

Две пожилые жительницы Магнитогорска, спасая внучку и сноху, отдали юному мошеннику свои сбережения

01.07.2022 09:43

В Челябинск бухгалтер фирмы похитила четыре миллиона и легализовала почти два

01.07.2022 09:30

С первого июля вступил в силу закон о продлении «дачной амнистии»

30.06.2022 20:42

ВТБ упрощает начисление процентов по текущему счету для пенсионеров

30.06.2022 20:34

Анонсы событий и мероприятий на первое июля

30.06.2022 17:59

144 на 144: по указанию Владимира Путина бойцов ВСУ обменяли на военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР

30.06.2022 17:32

Челябинский зоопарк сообщил об изменении стоимости входных билетов

30.06.2022 16:57

В Челябинской области вновь пройдёт рок-фестиваль «Уральский Рубеж»

30.06.2022 16:17

В Челябинске закрыто движение по улице Васенко

30.06.2022 16:09

В Копейске следователи СК устанавливают обстоятельства гибели молодого рабочего

30.06.2022 15:58

Россия не станет ссориться с Турцией из-за Финляндии и Швеции

30.06.2022 15:51

В пятницу в Челябинской области дожди пройдут лишь местами

30.06.2022 15:24

Жительница Верхнего Уфалея легализовала более 1,3 миллиона рублей, полученных от торговли наркотиками

30.06.2022 15:08

В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по обществознанию

30.06.2022 14:36

Челябинские дворы обзаведутся футбольными полями с искусственным газоном

30.06.2022 13:57

Жители посёлка в Челябинской области живут без интернета и звонят с холма, Минцифры региона их не обнадеживает

30.06.2022 13:52

Путин – о прозвучавшем на саммите предложении лидерам стран «семёрки» «раздеться»

30.06.2022 12:54

Более 15 тысяч заявлений: в Челябинске опубликовали результаты приемной кампании в первые классы

30.06.2022 12:15

Затерянные в лесах: жители Челябинской области уходят за грибами и пропадают

30.06.2022 11:49

В Челябинске рабочий сильно пострадал при падении в котлован

30.06.2022 11:29

За сутки вылечилось от ковида лишь шесть южноуральцев, а заболел 91

30.06.2022 11:19

Южноуральцам напомнили о вступлении в силу изменений в закон «Об оружии»

30.06.2022 10:57

С нового учебного года в школах 45 регионов появятся советники по воспитанию

30.06.2022 10:41

Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей

30.06.2022 10:11

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

30.06.2022 09:42

Маршрут «Копейск - Челябинск» временно остается без больших автобусов

30.06.2022 09:35

Ради показушного единства европейцы задёшево продали курдов Эрдогану

30.06.2022 09:19

Регионам и муниципалитетам упростят перевод госуслуг в электронный вид

30.06.2022 09:19

Легкий снежок и почти минусовая температура: на Дальний Таганай заглянула зима

29.06.2022 17:56

В четверг в Челябинской области прохладно, днем местами небольшие дожди

29.06.2022 17:46

Анонсы событий и мероприятий на 30 июня

29.06.2022 17:36

Бойцов ВСУ поделили на аристократов и бомжей