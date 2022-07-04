Челябинская область укрепляет связи с регионом Казахстана

Челябинская область будет укреплять сотрудничество с Костанайской областью Казахстана, включая развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Обсуждение будущих совместных проектов двух регионов состоялось сегодня, четвертого июля, на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2022». Во встрече приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, обсудившие вопросы сотрудничества в сфере промышленности, импортозамещения, туризма.

Алексей Текслер предложил возобновить практику и провести Дни Костанайской области в Челябинске с участием бизнеса. Мероприятие может быть приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также, учитывая приграничное положение Челябинской и Костанайской областей, Алексей Текслер предложил провести совместную работу с туроператорами регионов двух государств и рассмотреть возможность организации туров выходного дня.

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Кроме того, стороны договорились организовать обмен информацией о потребностях и возможностях в рамках импортозамещения, организовать совместные бизнес-миссии в регионах.

В рамках встречи состоялось подписание соглашения между компанией «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») и ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» о совместном развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Одна из основных задач сотрудничества – развитие необходимой электрозарядной инфраструктуры пилотного международного маршрута на автодорогах А310 (Российская Федерация) и М36 (Республика Казахстан) для развития передвижения на электромобилях. В первую очередь, маршрут предусмотрен для туристического трафика. В перспективе он будет полезен казахским сельхозпроизводителям в связи с возрастающим количеством коммерческого электротранспорта. В рамках сотрудничества с казахскими коллегами энергетики «Россети Урал» будут оказывать консультационную и практическую помощь по интеграции электротранспорта в современную транспортную сеть.

«Очень рад, что сегодня мы подписали практическое соглашение о развитии зарядной инфраструктуры, - отметил Алексей Текслер. - У нас в регионе действует 31 зарядная станция, за последние несколько лет значительно увеличилось количество электромобилей. Наш производитель – «Электромашина» - начал серийное производство заправочных станций, сверхбыстрых - за 20 минут можно зарядить любую машину. Кроме того, мы планируем обнулить в регионе транспортный налог на электротранспорт. Соответственно, запускаем программу развития зарядной инфраструктуры. На протяжении всей трассы от Челябинска до Костаная появятся зарядные станции».

Архимед Мухамбетов поддержал все предложения Алексея Текслера и поблагодарил губернатора за постоянное взаимодействие.

«Сегодня взаимоотношения между нашими предприятиями, торговый оборот показывают хороший, позитивный результат благодаря в том числе вашей поддержке», - подчеркнул аким Костанайской области.