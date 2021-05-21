Челябинские аграрии успешно завершают посевную

В Челябинской области яровыми культурами засеяно больше миллиона гектаров. Это 62% от планов сельхозтоваропроизводителей. Аграрии набрали максимальные темпы работ, чтобы завершить посевную как можно быстрее: если пойдут дожди, всходы появятся раньше.

В условиях переменчивого климата Южного Урала аграриям каждый год приходится искать новые решения, чтобы защитить урожай и повысить эффективность земледелия.

Из-за аномальной майской жары аграрии вынуждены менять глубину заделки семян: вместо трех-четырех сантиметров семена укладывают в почву на шесть сантиметров и более, на юге области – до десяти сантиметров, чтобы обеспечить им доступ к влаге. На следующей неделе синоптики обещают дожди, поэтому сегодня все работают с максимальной отдачей. Набран очень высокий темп посевной – дневная выработка достигает 100 тысяч гектаров. Помогает в этом хорошая техника и подготовка хозяйств: все ресурсы были аккумулированы вовремя, грамотно выстроены технологические карты, отмечает министр, что позволяет проводить все работы в сжатые сроки.

По словам генерального директора ООО «Чебаркульская птица» Дмитрия Пырсикова, его хозяйство завершит сев яровых культур через пять дней. Сегодня техника и люди работают посменно круглые сутки. Посев ведется восемью посевными комплексами, успех достигается множеством факторов, но каждый год приходится искать новые решения:

Посевная площадь полей в «Чебаркульской птице» — 18,5 тысяч гектаров различных культур, яровой клин составляет 12,5 тысяч гектаров, из которых 8 тысяч уже засеяно. Современная техника помогает работать быстро и эффективно, один посевной комплекс производит сразу несколько операций и в сутки засевает около 100 гектаров.

На повышение урожайности повлияет не только своевременный посев, но и применение удобрений. В хозяйстве «Чебаркульская птица» применяют зарегистрированные органические удобрения, разработку которых предприятие осуществило самостоятельно. Сегодня 100% органики в «Чебаркульской птице» перерабатывают и вносят на поля. Дополнительно обрабатывают семена препаратом, которое также является разработкой хозяйства, чтобы усилить их рост.

Поспорить с погодой, чтобы получить хороший урожай – задача номер один. Аграриям области необходимо собрать почти два миллиона тонн зерна, чтобы обеспечить производство основных продуктов и поддержать животноводство.