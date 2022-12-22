Челябинские автобусники избавились от долгов

Челябинское муниципальное предприятие «Служба организации движения» заканчивает год с прибылью. Все имеющиеся задолженности прежних муниципальных предприятий погашены.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, автопредприятие ежедневно выпускает на линию более 260 автобусов большого класса - низкопольных комфортабельных машин на газомоторном топливе.

Сейчас на предприятии работают более 520 водителей, почти 260 кондукторов, порядка 50 человек осуществляют текущее техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Всего же штат сотрудников насчитывает более 1100 человек.



«Сегодня мы видим совершенно обновленное предприятие, с замечательным слаженным коллективом и современной технической базой. Наши автобусы сегодня в ежедневном режиме перевозят пассажиров, и мы намерены расширять свои маршруты, участвуя в новых торгах. Сейчас штат сотрудников практически укомплектован, но мы готовы принять еще порядка 30-40 водителей и кондукторов», - говорит заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.



«Можно с уверенностью говорить, что предприятие находится в стабильном экономическом состоянии. В этом году мы смогли дважды провести индексацию зарплат: сегодня она составляет порядка 60 тысяч для водителей и 40 тысяч для кондукторов. В январе будет еще одна индексация, здесь повышение коснется, в том числе и технического персонала», - отметил директор МУП «Служба организации движения» Валерий Кочетков.

Для персонала созданы все необходимые условия: работает медицинский кабинет, есть комнаты отдыха, в круглосуточном режиме работает столовая. Предприятие постоянно проводит обучение и повышение квалификации штатных сотрудников.