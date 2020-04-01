Челябинские депутаты и бизнесмены просят власть о наложении моратория на погашение всех кредитов

Жители Челябинска, представители бизнеса, политических партий и общественных движений региона предлагают губернатору Челябинской области и Заксобранию принять меры для поддержания населения и малого (среднего) бизнеса в период пандемии COVID-19 и финансово-экономического кризиса.

В открытом письме Алексею Текслеру его авторы, в числе которых районные депутаты Челябинска Елена Вахтина и Дмитрий Довженко, высказывают опасения, что "крупный бизнес, на правах монополиста, перестанет платить по своим обязательствам и начнет аккумулировать деньги с целью собственного выживания и дальнейшего развития, что может вызвать цепочку неплатежей и ухудшение ситуации".

"Уже через месяц малый и большая часть среднего бизнеса перестанут существовать. Относительно мер, требующих участия правительства и президента Российской Федерации, просим срочно обратиться к высшему руководству страны от лица жителей региона", - обращаются к Алексею Текслеру авторы открытого письма, в течение пяти дней собиравшие опыт регионов по оказанию мер поддержки населению и бизнес-сообществу.

В частности, депутаты, бизнесмены и общественники предлагают наложить мораторий на погашение в 2020-м году любых кредитов; освободить бизнес от уплаты налога на прибыль за 2019-й год; установить нулевую ставку налога на прибыль на весь 2020-й год; вернуть переплаченный НДС на счета компаний; установить нулевую ставку НДС на весь текущий год; установить нулевую ставку по страховым взносам на 2020-й год.

Кроме того, авторы письма говорят о необходимости "снять дополнительные требования к банкам на обязательное резервирование под кредитные сделки, обеспечить банки дешевыми деньгами на кредитование малого и среднего бизнеса - для того, чтобы бизнес имел возможность хеджироваться, в том числе товарными закупками на склады".

Еще одно предложение - "на время приостановки деятельности компаний и карантина субсидировать выдачу льготных кредитов по нулевой ставке для всего малого и среднего бизнеса, в том числе арендодателям, чтобы на время закрытия своих офисов, бизнес-центров и т.д., они не растеряли своих клиентов и смогли вовремя обслуживать инфраструктуру и поддерживать ее в рабочем состоянии".

Подробнее с предложениями депутатов и бизнесменов можно ознакомиться в группе депутата Вахтиной в ВКонтакте.