Челябинские энергетики построили сетевой комлекс для подачи электроэнергии детской поликлинике №6

Специалисты «Россети Урал» - «Челябэнерго» обеспечили надежное электроснабжение детской городской поликлиники №6 в Ленинском районе Челябинска, завершив строительство сетевого комплекса для подачи электроэнергии учреждению здравоохранения.

Качественное электроснабжение лечебного учреждения по договору технологического присоединения к электросетям «Россети Урал» - «Челябэнерго» обеспечено в полном объеме.

При проведении работ специалисты компании использовали современные методы монтажа и максимально надежное оборудование. Для электроснабжения социально значимого объекта в соответствии с требуемой категорией надежности энергетики проложили кабельную линию электропередачи (КЛ) классом напряжения 0,4 кВ протяженностью 266 метров с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Кроме того, в распределительном пункте энергетики смонтировали современные приборы учета электроэнергии с GSM-модемом для удаленного снятия показаний, заменили оборудование в двух трансформаторных подстанциях.

Весь объем работ выполнен с опережением сроков. Новая надежная энергоинфраструктура обеспечит установку в детской поликлинике № 6 нового диагностического оборудования.

«Это позволит специалистам поликлиники проводить рентгенологические исследования на самом современном уровне, что особенно важно в условиях сложной эпидемиологической обстановки, и существенно повысит качество и доступность медицинской помощи для 25 тысяч маленьких пациентов», - подчеркнул главный врач городской детской поликлиники №6 Сергей Казарин.