Челябинские таксисты требуют встречи с агрегаторами и ждут кредитных каникул

Челябинские таксисты, работающие в компаниях "Яндекс.Такси" и "Сити Мобил", хотят встретиться с агрегаторами и потребовать у них заняться вопросом регулирования цен и снизить комиссию, а также просят о кредитных (или лизинговых) каникулах.

О своих проблемах и требованиях автомобилисты, зарабатывающие на жизнь частным извозом, рассказали начальнику управления транспорта Челябинска Максиму Кичееву на состоявшейся вчера вечером, 20-го апреля, встрече в мэрии.

Таксисты пожаловались, что при сегодняшней ситуации, когда в результате введенного режима самоизоляции их доходы существенно сократились, им стало очень сложно платить за купленные в кредит (или оформленные в лизинг) автомобили, на которых они возят клиентов.

Поэтому таксисты, работающие на собственном транспорте, уверены, что при нынешней обстановке, когда люди все больше сидят по домам, спасти их могут лишь кредитные (или лизинговые) каникулы.

Кроме того, челябинские таксисты просили о более серьезном контроле в сфере частных пассажирских перевозок.

Как рассказали агентству "Урал-пресс-информ" в городском управлении транспорта, сейчас власти пытаются досконально разобраться в ситуации, собирают всю информацию, необходимую для оказания содействия в решении имеющихся вопросов.

"Организация работы такси вообще-то не входит в компетенцию управления транспорта, не отвечает оно и за таксопарки. Однако раз возникла такая сложная ситуация и люди попросили о помощи, мы не можем остаться в стороне. Администрация Челябинска взяла на себя обязательства попытаться помочь таксистам в решении их проблем. Надеемся, что нам удастся это сделать, в том числе - помочь с проведением переговоров", - отметили в управлении транспорта.

Встреча таксистов с агрегаторами может быть организована на следующей неделе. Тогда же власти обещают дать ответы и на другие вопросы челябинцев, занимающихся частными перевозками (таксисты также поднимали вопрос о переводе своих транспортных средств на газобалонное оборудование; они просили Госавтоинспекцию о выделении определенного количества времени на легализацию ГБО - им обещали помощь в лицензировании деятельности).

Напомним, в конце прошлой неделе водители компаний «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» устроили акцию протеста из-за резкого снижения доходов. В условиях режима карантина и самоизоляции количество заказав у них резко снизилось. Заработная плата таксистов упала.

Недовольные падением доходов, таксисты собрались 17-го апреля возле хоккейной школы "Трактор", а затем организованной колонной проехали по центру города.