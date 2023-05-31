Челябинский бизнес реализует политику импортозамещения в 3D-технологиях

Челябинские журналисты познакомились с деятельностью уникальной южноуральской компании «Астери-Эл», которая занимается 3D-печатью и производством электроники.

«Астери-Эл» появилась в ноябре 2016 года, а с первого января 2017-го занимается разработкой и производством электроники. Сейчас на предприятии трудится 15 сотрудников, из них семь инженеров-проектировщиков. Директор по экономике Наталья Бородовских считает, что одно из главных конкурентных преимуществ компании – это люди.

У небольшого предприятия три основных направления работы – разработка и производство электроники, разработка программного обеспечения и 3D-технологии (сканирование, моделирование, печать).

В фокусе компании – импортозамещение: «Астери-Эл» старается использовать отечественные технологии и пластик российского производства. На предприятии есть собственный парк промышленных принтеров.

«Астери-Эл» создает модели сложных деталей и конструкций для импортного оборудования и производит детали из пластика для крупных российских компаний.

Для того, чтобы построить модель и запустить ее в печать, необходим либо чертеж со всеми размерами, либо образец детали, по которому можно будет построить 3D-модель.

В самом начале деталь обмеряют штангенциркулями либо сканируют. Затем строят твердотельную модель – трехмерное изображение. И только потом запускают в печать.

Для запуска в печать нужно уточнить множество моментов: какая нагрузка на деталь, каковы температурные характеристики использования, агрессивная ли среда. Материал для печати нужно подобрать грамотно, чтобы изделие служило человеку «верой и правдой».

Кстати, материал для производства моделей и деталей - филамент - тоже отечественный.

«Если нужна серия, например, 500-1000 штук, мы проговариваем с клиентом, что необходима тестовая печать. Запускаем 10-15 образцов. Отдаем на испытание. Партнер смотрит, как ведет себя деталь, выдерживает ли она ту нагрузку, которая необходима. Так мы работаем на протяжении нескольких лет», - рассказывает менеджер по продажам Анастасия.

Небольшое предприятие создает модели сложных деталей и конструкций для импортного оборудования и производит детали из пластика для крупных российских компаний. За месяц инженеры предприятия выпускают до 2700 различных деталей.

Клиенты компании - представители крупных предприятий: АО «Комбинат Магнезит», «Челябинский цинковый завод», АО «Сахалиннеруд», «Автозавод Урал», «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

Но также 3D-технологии печати позволяют создать эксклюзивные детали самой сложной формы. Нестандартный проект компании – разработка и производство медицинского прибора для партнера ООО «М-Си». Это оборудование используется в нейростимуляции спинного мозга человека.

А в прошлом году «Астери-Эл» приняла участие в инклюзивном проекте «Грани Out» – компания напечатала для Государственного исторического музея Южного Урала экспонаты на 3D-принтере, чтобы слабовидящие и незрячие люди смогли изучать историю своими руками.

Наталья Бородовских, директор по экономике ООО «Астери-Эл»:

«Сделать качественный шаг вперед мы смогли после закупки специального оборудования, которое расширило наши возможности в 3D-печати».

Для предприятия все это стало возможным благодаря финансированию Сбербанка. Компания смогла закупить новое оборудование и расширить свои возможности.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Такие небольшие и технологичные предприятия – будущее российской экономики. Но для развития такого бизнеса всегда важны оборотные средства. Поэтому мы были рады поддержать компанию и открыли для них кредитную линию – уверен, технологии «Астери-Эл» пригодятся многим отечественным предприятиям».

У предприятия большие планы – создавать сложные детали, которые нужны для работы импортного оборудования. Многие компании столкнулись с трудностями в поставках запчастей, поэтому 3D-печать стала одним из своевременных решений.