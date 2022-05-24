Челябинский цинковый завод наращивает инвестиции в строительство и реконструкцию очистных сооружений

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе начато строительство локальных очистных сооружений.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) – первый и основной этап плана мероприятий, позволяющих перейти на систему замкнутого водооборота. На очистные сооружения будут направляться основные загрязненные промышленные стоки в объеме 536 кубометров в сутки. После очистки вода будет возвращаться в производственный процесс, а не сливаться в реку Миасс. Реализация проекта предусматривает выпаривание промышленных стоков и повторное использование обессоленной воды в технологическом процессе. Полученную в результате выпаривания соль сульфата натрия планируется использовать как товарную продукцию. Затраты на реализацию проекта составят почти 1,4 миллиарда рублей.

По словам генерального директора АО «ЧЦЗ» Павла Избрехта, строительство локальных очистных сооружений позволит значительно сократить вредное воздействие на реку Миасс. Проектные решения, применяемые при строительстве, предусматривают использование наилучших доступных технологий. Это обеспечит высокое качество очистки стоков производства и сократит до минимума воздействие на окружающую среду в будущем.

Вторым этапом перехода на замкнутый водооборот станет реконструкция существующих очистных сооружений. Уже сейчас сточные воды Челябинского цинкового завода после очистки по содержанию большинства цветных металлов соответствуют требованиям заводской технологии. Тем не менее, для исключения накопления в замкнутом водообороте предприятия других видов примесей потребуется изменение технологической схемы и реконструкция существующих очистных сооружений. Планируемые затраты – полтора миллиарда рублей.