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Что даст Челябинску инициативное бюджетирование узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 20 марта, в 20.00 и в воскресенье, 21 марта, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как реализуется компаниями в Челябинской области социальная политика.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: кто и зачем приобрел контрольный пакет акций Челябинского трубопрокатного завода, для чего приезжал в Челябинск директор по развитию филиальной сети Финансового университета; что даст столице Южного Урала инициативное бюджетирование.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.