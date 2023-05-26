Дачи под Екатеринбургом: за какие просят меньше миллиона, а какие продают дороже четырех

Покупка дачи летом имеет свои достоинства: можно сразу начинать работы по благоустройству дачного домика, несложно оценить состояние всех имеющихся насаждений и «густонаселенность» дачного кооператива. Кто-то возразит, что летом невозможно дать оценку состоянию дорог и узнать, подтопляется ли участок паводковыми водами, но обо всем об этом можно расспросить ближайших соседей. Они, как лица нейтральные к сделке, приукрашивать детали не будут.

В настоящее время в окрестностях Екатеринбурга на продажу вставлено более 230 дач. Лотов в черте города мало, поэтому тем, кто полон решимости обзавестись в этом году дачным участком, стоит рассмотреть и более удаленные загородные объекты.

Разброс цен на дачи огромный. По данным АН «Этажи», самая дорогая дача продается в районе Большой Исток в 16.5 километров до центра. Ее стоимость — 9,7 миллионов рублей. Столько просят за дачный дом площадью 77 квадратных метров с баней. В дом заведен газ, установлен электрический котел. На кухне гарнитур с варочной поверхностью, духовым шкафом и посудомоечной машиной. Сделаны теплые полы по всему дому. Участок благоустроен: дорожки выложены камнем, есть бассейн, беседка, навес для автомобиля, две гостевые парковки. Место для небольших грядок тоже предусмотрено. СНТ охраняется круглый год.

Но столь высокие цены на дачу скорее исключение. В среднем приобретение дачи в Екб с приличным домиком и участком 5-7 соток обойдется в 3,5 миллионов рублей. Столько, например, просят за дачный домик площадью 50 квадратных метров на участке 4,8 соток в 10 километров от города. Дача находится в дачном кооперативе, до которого есть городские автобусные маршруты. Дорога до СНТ асфальтирована. На участке есть баня, теплица, сарай.

Есть и совсем бюджетные лоты. Прежде всего, это участки на расстоянии более 50 километров от города с небольшими летними домиками или постройками под снос. В таком доме нет канализации, а вода только для полива. Зато за шесть соток просят всего 250 тысяч рублей.

За 450 тысяч рублей можно купить шесть соток в садовом товариществе в районе Лосиный в 46 км от города. На участке недавно построенный летний домик площадью семь квадратных метров, садовые посадки. В пяти минутах пешком есть водоем, в шаговой доступности магазин, автобусные остановки; можно добраться и электричкой.

В 70 км от города недалеко от леса и Колташинского водохранилища продается участок 15 соток с домом из бруса. Площадь дома — 33 квадратных метров, внутренней отделки нет. Из благ цивилизации только электричество. Стоимость лота — 850 тыс. рублей