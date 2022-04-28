Депутаты ЗСО Челябинской области откорректировали закон «О налоге на имущество организаций»

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций».

«Предложенный проект – это одна из мер поддержки наших инвесторов для возможности реализации всех ранее намеченных планов и задач в сложившихся условиях», - подчеркнул спикер, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев.

Как отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, выступая 28 апреля перед парламентариями, законопроект внесен губернатором и разработан в рамках работы по исполнению плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях внешнего санкционного давления (утвержден главой региона 14 марта 2022 года).

По словам министра, законопроектом предлагается в налоговом периоде 2022 года организациям, реализующим инвестиционные проекты с первого января 2016 года, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области, применять налоговую ставку в размере 0% независимо от выполнения финансово-экономических показателей инвестиционного проекта, предусмотренных в соглашении на 2022 год.

При этом не будет учитываться также наличие или отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, включая недоимку по налогам, сборам, страховым взносам, задолженность по пеням и штрафам.

На текущий момент в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области включено девять инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 9,2 миллиарда рублей.

Четыре предприятия - ЗАО «Миассмебель», АО «Челябинское авиапредприятие», ООО «Фабрика ЮжУралКартон», ООО «СЛК Цемент» - сообщили о том, что несмотря на проблемы и риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов, работа по ним будет продолжена. Однако, по мнению инвесторов, реализации проектов могут существенным образом помешать санкции.

В 2021 году были выполнены финансово-экономические показатели, предусмотренные в соглашениях с инициаторами приоритетных инвестиционных проектов. Но есть высокий риск их невыполнения в 2022 году, в связи с чем и были подготовлены и внесены изменения в закон.

Депутаты приняли законопроект в первом и третьем чтениях, минуя процедуру второго чтения. Он вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с первого января 2022 года.