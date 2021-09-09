Газовую закупку по проверке безопасности отменили из-за «избыточного опыта»?

К неожиданным действиям привела закупка на оказание услуг по проведению обследования и экспертизы промышленной безопасности объектов в газовой отрасли. Результаты закупки отменили – вы не поверите - из-за возможной победы участников «с избыточным опытом».

Как следует из картотеки арбитражных дел, в июле 2020 года АО «Газпром газораспределение Челябинск» разместило запрос на официальном сайте zakupki.gov.ru. Речь шла об отборе организации, которая проведет техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Заявки еще принимались, когда в Управление федеральной антимонопольной службы по Челябинской области поступила жалоба: в НП «Объединение технологических экспертных центров» сочли требования заказчика некорректными. Претензии вызвали две строчки в требованиях: «опыт выполнения аналогичных работ за последние пять лет» и «количество специалистов требуемой квалификации». Сама компания, обратившаяся в антимонопольный орган с жалобой, в конкурсном отборе не участвовала, заявку не подавала, но пожаловалась на то, что такие требования якобы «не содержат верхнего и нижнего пределов, не предусмотрены законодательством, препятствуют доступу к участию в закупке хозяйствующих субъектов, опыт которых менее пяти лет». Далее в документах такой опыт назывался «избыточным».

Казалось бы, ну как в вопросах безопасности «избыточный опыт» может повредить, особенно в свете того, что ежемесячно в России происходят взрывы газа, да еще в большинстве своем с человеческими жертвами. Но в УФАС решили иначе и отменили результаты закупки.

В «Газпром газораспределение Челябинск» с таким решением не согласились и обратились в суд.

Арбитражный суд Челябинской области поддержал газовиков, отметив, что точка зрения УФАС «носит субъективный характер и является «оценочным суждением» самих антимонопольщиков, а требования, изложенные в закупочной документации АО «Газпром газораспределение Челябинск» – «конкретными и ясно сформулированными положениями, позволяющими объективно оценить спорные подкритерии».

Однако на этом ситуация не разрешилась. Представители УФАС подали апелляцию. В апреле 2021 года дело рассмотрел Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Результат прежний – жалобу УФАС оставили без удовлетворения. Суд отметил, что «доводы антимонопольного органа, изложенные в отзыве на заявление и в письменных пояснениях по делу, озвученные в судебном заседании, судом не принимаются, поскольку противоречат представленным в материалы дела доказательствам и нормам действующего законодательства, основаны на неверном толковании закона».

Как оказалось, это был еще не конец истории. Очередная встреча газовиков и антимонопольщиков состоялась в конце августа 2021 года теперь уже в кассационном суде. Претензии УФАС вновь признали необоснованными, а закупку «Газпром газораспределение Челябинск» - не нарушающей требования закона.

Казалось бы, теперь все в порядке, однако у любого мало-мальски технически грамотного человека возникает множество вопросов. Почему в вопросах, напрямую завязанных на безопасность, возможно принятие решений на основании чьего-то субъективного мнения? Почему, не участвуя в конкурсе, можно подавать жалобу, тем более в таких вопросах? И таких «почему» очень много, причем не только к правоприменителю, но и к законодателю. А учитывая частоту взрывов и человеческих жертв при использовании газа, думается, решение таких вопросов в интересах всего общества должно быть немедленным.

А пока уже больше года газовая компания не по своей вине не может провести диагностику опасных производственных объектов. Без проведения закупки сделать это невозможно. А из-за отсутствия своевременных обследований газовое ЧП может прогреметь – и не только в переносном смысле слова - на всю страну.