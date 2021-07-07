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В Челябинске могут возбудить дело о сносе 14 деревьев

Алексей Текслер
Челябинск
Экономика
07.07.2021 12:33

Где развернется бурное жилищное строительство в рамках КРТ в Челябинской области

Челябинская область готова к активной реализации проектов комплексного развития территории (КРТ). Свои земельные участки предложили уже 11 муниципальных образований - 10 городских округов и один муниципальный район.

Об этом шла речь на совещании по вопросу реализации в регионе проектов КТР, которое провел губернатор Алексей Текслер с главами муниципалитетов

Напомним, в конце 2020 года в градостроительный кодекс были внесены изменения, позволяющие комплексно обновлять старый жилой фонд. На уровне области также приняты необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие условия реализации в муниципалитетах проектов КРТ. 

«Этот механизм позволит больше строить жилья, привлечь инвесторов к развитию застроенных территорий, решать проблему ветхо-аварийного фонда, перезагрузить морально и физически устаревшие застроенные площадки, превратить их в благоустроенные современные микрорайоны, сократив при этом сроки - от принятия решения по развитию территорий до начала строительства», - пояснил Алексей Текслер.

Под КРТ могут попасть районы жилой и нежилой застройки, а также незастроенные территории и участки, владельцы которых выступили с инициативой по проведению КРТ. Помимо застройки, механизм КРТ позволяет менять существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

В качестве примеру губернатор привел Челябинск. По словам главы региона, город активно разрастался, застраивался в сторону северо-запада, в сторону Сосновского района. Но необходимой инфраструктуры под новую застройку нет. «Построили огромный микрорайон – и ни одной школы нет, дорог нет», -отметил губернатор. И только теперь к уже возведенным микрорайонам, где живут люди, будут подтягивать необходимую инфраструктуру. Принимаются решения по строительству трех новых школ в «Западном», в «Белом хуторе» и других.

КРТ дает возможность начать строить дома внутри города, где раньше запрещено было застраивать территории, хотя там есть вся необходимая инфраструктура: инженерные коммуникации, дороги, социальные объекты. «Сейчас такая возможность будет, по ускоренной процедуре с возможностью принятия решений, компенсацией соответствующей и так далее. И этим потенциально надо пользоваться», - подчеркнул губернатор.

Проекты КРТ готовы реализовывать Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Чебаркуль, Челябинск, Ашинский муниципальный район. Ими предложено 38 участков общей площадью свыше 800 га.

В Челябинске планируется реализовать 10 проектов, три из них находятся в высокой степени готовности - в Ленинском, Советском, Калининском районах.

«У нас масса территорий, где находятся какие-то склады, старые предприятия, заброшенные большей частью. Тоже можно эти территории достаточно быстро и успешно вовлекать в новое жилищное строительство. И не только в Челябинске, у нас практически во всех городах такая ситуация, поэтому надо, конечно, этим пользоваться и делать это максимально эффективно», - подчеркнул Алексей Текслер.

Магнитогорск предложил шесть участков, Озерск – семь, остальные муниципалитеты - от одного до четырех участков. В Сосновском районе ряд застройщиков планируют реализовать проекты в рамках комплексного развития территории по инициативе правообладателей.

Кроме того, разработаны проекты комплексного развития под малоэтажную застройку на земельных участках, принадлежащих АО «ДОМ.РФ»: один проект планируется реализовать в Челябинске и два в Сосновском районе.

Алексей Текслер отметил, что на сегодня в области «засилье панельных домов, а вот монолитного домостроения, даже в крупных городах, нет вообще.

«Задача у нас с вами и увеличение доходов населения, это одна из национальных задач в рамках указа президента. Надо обращать внимание на качество среды, социальной инфраструктуры, не забывать о дорогах и общественном транспорте», - обратился к главам губернатор.

Реализация проектов КРТ позволит увеличивать объемы жилищного строительства. В 2021 году в регионе планируется построить один миллион 670 тысяч квадратных метров жилья, к 2030 году ежегодно вводить не менее 2,8 миллиона «квадратов».

Поможет в решении этих амбициозных задач и решение президента по программе льготной ипотеки. С начала года в области объем ипотечного кредитования вырос на 30%. «И эту динамику не нужно сбавлять, не забывая, что надо следить за ценой. Мы видим рост стоимости жилья. Чтобы всю льготную ипотеку не «съедал» рост стоимости жилья, на это тоже нужно обратить внимание», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор призвал всех глав муниципалитетов, всех застройщиков, министерство строительства и инфраструктуры более активно работать и использовать все предоставленные государством возможности.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
Челябинск
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Юные ватерполистки «Уралочки» завоевали серебро Европы

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В Челябинске ремонтируют часы на здании Арбитражного суда

05.07.2021 11:08

В Челябинской области не потребуют от отдыхающих сертификат о вакцинации

05.07.2021 10:56

Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки

05.07.2021 10:54

В Челябинске найдено тело девятилетнего школьника

05.07.2021 10:52

В Челябинске стартует третий этап опрессовки

05.07.2021 10:50

В Верхнем Уфалее отменены все массовые мероприятия до конца лета

05.07.2021 10:28

В Челябинске два общественных пространства выбились в лидеры благоустройства

05.07.2021 10:16

Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»

05.07.2021 10:13

В понедельник в Челябинской области жара спала, местами дожди и грозы

05.07.2021 09:23

В челябинском горсаду имени Пушкина детишек веселил Пластилин

04.07.2021 22:04

Южноуральцы, переболевшие ковидом, пройдут реабилитацию и углубленную диспансеризацию

04.07.2021 20:33

«Приключения» лебедя продолжаются: Его забрали с Боровушки, но обещали вернуть

04.07.2021 19:00

Гехт – о вакцинации от ковида: Мы за добровольность и осознанность выбора

04.07.2021 18:08

Анонсы событий и мероприятий на пятое июля

04.07.2021 16:37

Южноуральцы, выезжающие отдыхать за пределы региона, смогут сдать тест на ковид лишь платно

04.07.2021 16:05

Челябинская область вдвое увеличивает число коек для лечения пациентов с ковидом

04.07.2021 14:45

На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка

04.07.2021 11:40

В Челябинской области число случаев ковида превысило 67 тысяч

03.07.2021 23:06

В Челябинске троих подростков на матрасе унесло на середину Смолино

03.07.2021 22:57

Гехт рассказала о своем самочувствии после ревакцинации и когда южноуральцы смогут повторно привиться

03.07.2021 21:49

МЧС и простые копейчане спасли людей, попавших под сильный град на водоеме и на улице

03.07.2021 20:50

Звучала музыка и таяла душа: в Челябинске прошел концерт памяти «Аргун-2000»

03.07.2021 19:02

На Челябинск и Копейск обрушился ливень с градом