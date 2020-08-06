ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Главные особенности маркетплейсов

Экономика
Сегодня, 20:12
Размер текста

Маркетплейс - это электронная торговая площадка, где можно выгодно купить товары или услуги различных компаний. Своего рода, маркетплейс - это огромный гипермаркет, где различные продавцы предлагают продукцию, а потребители могут совершать покупки в самых разнообразных интернет-магазинах, находясь при этом на одной платформе. Удобно, быстро и выгодно - так можно охарактеризовать работу торговой площадки, выступающей основным связывающим звеном между продавцом и покупателем. Причем, ее основной целью служит обеспечение их эффективного взаимодействия.

Особенности маркетплейсов заключаются в том, чтобы сделать поиск максимально удобным для пользователей, при этом компании будут развиваться и увеличивать свои продажи. Также в список главных характеристик стоит добавить:

  • размещение самых разнообразных товаров на одной площадке (от мелочей для дома и сувениров, до промышленного оборудования или оргтехники);
  • один и тот же продукт могут размещать одновременно несколько компаний;
  • для всех клиентов установлены одни правила доставки и оплаты.

Начинающие бизнесмены, как и многие покупатели часто не понимают разницу между обычным интернет-магазином и маркетплейсом. Но она очевидна, причем именно торговая площадка имеет множество преимуществ и выгодно отличается от стандартного онлайн-маркета. Например, в отличии от интернет-магазина, предлагающего продукцию лишь от одного производителя или поставщика, сервис является своеобразной биржей с самыми разными типами товаров/услуг на любой вкус и от различных поставщиков. Соответственно, у покупателей появляется бОльшой выбор, а компании получают более широкую аудиторию, что позволит существенно расширить клиентскую базу. Таким образом, современный маркетплейс - это рынок в онлайн, где продавцы и потребители знакомятся, общаются относительно продукции и в результате заключают сделки по установленным платформой правилам.

Satom.ru - выгодные покупки и эффективные продажи!

Активное развитие технологий успешно меняет жизни людей, открывая новые возможности для покупок и ведения бизнеса в сети Интернет. Одним из ярких примеров служит ресурс Satom.ru, позволяющий продавать, сравнивать продукцию и покупать выгодно, быстро и максимально эффективно.

Для продавцов Satom.ru открывает уникальные возможности благодаря неограниченной географии, а также дополнительной возможности размещать свою продукцию или услуги на "витрине" в любом желаемом количестве. Соответственно, у маркетплейса имеется отличный потенциал для масштабирования онлайн-бизнеса и его быстрого роста. Кроме этого, каждая компания может рассчитывать на маркетинговую поддержку, трафик и еще множество бонусов от сервиса.

Конкурентоспособность - еще одно неоспоримое преимущество Satom.ru. По официальным данным, практически 30% всего населения планеты предпочитает покупать в онлайн. Регулярный шопинг в сети уже давно стал нормой, но с увеличением количества различных интернет-магазинов люди стали более требовательны к выбору сервисов. Теперь одним из главных критериев выбора ресурса служит удобство и быстрота покупок, совершать которые можно на одной платформе. А как известно, даже крупнейшие шоп-моллы не всегда способны предложить столь обширный каталог товаров, как маркетплейс. Тем более, что один и тот же продукт зачастую предлагают сразу несколько различных фирм и любой потребитель может сравнить цену и сделать выбор в пользу наиболее оптимального для него варианта.

Итак, Satom.ru можно уверенно отнести к наиболее эффективной бизнес-модели для предпринимателей и удобной площадки для шопинга для покупателей. Здесь есть абсолютно все для развития бизнеса в онлайн и более 10 260 000 товаров на любой вкус и бюджет. А интуитивно понятный интерфейс, мобильная версия и гарантии станут дополнительным приятным бонусом от популярного сервиса.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
04.08.20 15:47
ММК заявил о реализации крупного проекта в защиту экологии от вредных выбросов
04.08.20 15:26
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
04.08.20 11:16
Челиндбанк вошел в топ-20 самых эффективных и рентабельных российских банков
04.08.20 10:07
ВТБ: число сделок с загородными домами в Челябинской области в этом году выросло на 40%
03.08.20 17:00
Еще одно открытие банка «Открытие»
31.07.20 21:16
C какого возраста можно открыть брокерский счет?
31.07.20 14:05
Розовые очки инвестора: доход от фондовой биржи
31.07.20 10:37
«Уралкуз» увеличил поставки поковок на Челябинскую промышленную площадку
30.07.20 16:12
Южноуральских фермеров поддержат грантами
30.07.20 15:47
Минэкологии: Жители Горного кластера обязаны платить "Комритсервису" до прихода нового регоператора
Общество
Сегодня, 10:47
Ирина Гехт представила вторую четверку кандидатов на пост руководителя главного управления молодежной политики ⠀
Культура
Сегодня, 17:12
Увидеть архитектуру в темноте
Специалисты просят челябинцев о помощи в поиске светящихся зданий
Новости
Сегодня, 18:58
Общество
ЕГЭ по пяти предметам 7 августа сдают более двадцати южноуральских школьников
Сегодня, 18:45
Происшествия
Насильника с ВИЧ-инфекцией из Октябрьского района отправили в колонию
Сегодня, 18:42
Происшествия
Житель Челябинска ответит в суде за издевательства над беременной женой
Сегодня, 16:23
Общество
В Челябинской области сотрудники ГИБДД провели для школьников акция «Веселый светофор»
Сегодня, 16:20
Происшествия
В Карталинском районе найдены противотанковые мины и тротиловая шашка
Материалы рубрики
Сегодня, 15:20
Экономика
ВТБ планирует открыть 100 новых офисов
Вчера, 12:01
Экономика
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Вчера, 11:42
Экономика
Челябинские энергетики построили сетевой комлекс для подачи электроэнергии детской поликлинике №6
Вчера, 10:04
Экономика
«Ростелеком» строит интернет-сеть нового поколения для жителей Снежинска
04.08.20 15:26
Экономика
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика