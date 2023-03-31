Государственная поддержка картофелеводства на Южном Урале увеличится втрое

На возделывание картофеля в Челябинской области в этом году планируется направить более 50 миллионов рублей, что в три раза превышает инвестиции 2022 года.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, это стало возможным благодаря участию в федеральном проекте стимулирования производства картофеля и овощей, стартовавшем в текущем году, а также сохранению областной поддержки картофелеводов.

«Из восьми направлений федерального проекта Челябинская область будет участвовать в шести направлениях, предполагающих выплату субсидий на различные цели, - рассказывает начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования регионального министерства Анна Кожевина. – В том числе на картофель будут выплачиваться субсидии на единицу площади, занятой под посадками, на каждую тонну произведенного картофеля и на приобретение элитных семян».

Так, ставка погектарной поддержки для субъектов малого предпринимательства составила десять тысяч рублей. В 2021 году она едва превышала три тысячи, а в 2022 году составила 4190 рублей на гектар. В общей сложности погектарные субсидии на картофель составили 12 миллионов рублей, до первого апреля средства поступят победителям отбора. Субсидия дает возможность возместить затраты на дизельное топливо, пестициды и агрохимикаты, запасные части к сельхозмашинам и семена первой и второй репродукции.

Крупным хозяйствам, не относящимся к малому бизнесу, субсидии выплачиваются из регионального бюджета в рамках несвязанной поддержки. На эти цели им уже выплачено 6,5 миллиона рублей, ставка субсидии составила 10 тысяч рублей.

Еще 27 млн рублей планируется выплатить на единицу произведенной продукции. Ставка на каждую тонну произведенного картофеля составит по прогнозу министерства 900 рублей. Это новая субсидия. Субсидии будут выплачиваться только на картофель, полученный из кондиционных семян. И еще до 40 тысяч рублей в качестве компенсации фермеры и предприятия получат на каждую тонну элитных семян, используемых под посев в этом году. На эти цели планируется направить 4,9 миллиона рублей.

«В настоящее время мы ведем мониторинг приобретения элитных семян, и уже к концу мая будем знать, сколько хозяйств у нас получат субсидии и сколько гектаров картофеля будет посажено элитными сортами. Это очень важно, потому что сортообновление способствует оздоровлению посевного материала, повышению урожайности. В дальнейшем предприятия получат из элиты семена первой репродукции, которые уже будут направлены на производство товарного картофеля, - рассказала Анна Кожевина. – До начала посевной хозяйства еще могут успеть приобрести семена элиты.

Чтобы получить субсидии на элитные семена, обязательно должен быть сертификат, подтверждающий, что семена произведены по условиям ГОСТа. После высадки необходимо провести апробацию посевов. Выплата субсидий будет производиться уже после получения урожая – в августе-сентябре.

Выгода картофелеводов еще и в том, что возделывание картофеля является приоритетным и по другим видам субсидий. Так, при выплате субсидий на минеральные удобрения в первую очередь субсидии пойдут на картофель с гарантией возмещения 35% затрат. Возделывание картофеля определено в качестве приоритета при выплате субсидий на работу с пашней: включение земель в оборот, гидро- и химическую мелиорацию. И, наконец, в регионе выплачиваются субсидии на так называемые капексы - строительство и модернизацию картофельных и овощных хранилищ. В зависимости от суммы годового лимита средств и реализованных проектов в предыдущие годы капексами удавалось возместить до 35% затрат на строительство и модернизацию новых объектов АПК. В прошлом году картофельное хранилище с господдержкой было введено в строй в фермерском хозяйстве Баходура Абдурахимова Сосновского района.

Сотрудничество с возможностью развития производства предлагают и ученые. Предоставив семена элиты для посева, ученые готовы провести необходимые процедуры, в частности, необходимую апробацию посевов. Фермеру нужно только провести все операции, которые он проводит обычно в поле, и собрать урожай. Его поделят пополам между институтом (ЮУНИИСК) и хозяйством, либо фермер может забрать весь урожай за полцены. В результате ученые получают необходимый научный материал и масштабируют сорт, а фермер может выбрать сорт, который оказался наиболее отзывчивым на уход и урожайным. Такая схема уже реализована в одном из хозяйств Аргаяшского района.

Также хозяйство может заключить договор на НИОКР. В этом случае затраты фермера на научные исследования будут возмещаться из областного бюджета.