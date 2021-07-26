«Тарасов» снова в Челябинске

В этом году аграрии накормят жителей Челябинской области такими сортами картофеля, как «Тарасов», «Спиридон» и «Захар». Селяне рассказали, какие сорта картофеля выращивают в регионе.

Руководители картофелеводческих предприятий Челябинской области вновь съехались в Южноуральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства (филиал УрФАНИЦ УО РАН), чтобы обсудить новинки селекции и наметить планы на будущий год.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин отметил, что картофелеводческая отрасль в регионе очень хорошо организована с технической и технологической точки зрения.

«Картофелеводы первыми в своё время провели техническое перевооружение, поэтому в любой год в сельхозпредприятиях производится не менее 100 тысяч тонн картофеля и 30 тысяч тонн овощей открытого грунта. Очень хорошо, что в институте картофелеводства работают не только с фермерами и сельхозорганизациями, производящими картофель, но и с личными подсобными хозяйствами граждан: есть спрос, и люди покупают семена. А наша задача — расширить площади производственных посадок с использованием сортов нашего института», - сказал Завалищин.

Сегодня в государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в девятом агро-климатическом регионе, куда входит Челябинская область, содержатся 60 сортов картофеля, из них шесть сортов созданы в Южноуральском НИИ садоводства и картофелеводства, в том числе такие как «Спиридон», «Кузовок», «Тарасов».

«Всего в госреестре в разные годы было 30 сортов наших разработок. В 2021 году внесён в госреестр сорт картофеля «Каштак», в прошлом году были внесены два сорта — «Захар» и «Кавалер». Сегодня проходят испытания два наших сорта, и в этом году мы ещё передаём на сортоиспытания две новых разработки», — рассказал директор ЮУНИИСК Николай Глаз.

Приобретение элитных семян картофеля, которое позволяет регулярно обновлять сорта, субсидируется государством. Картофелеводческие хозяйства пользуются поддержкой. Это компенсирующая субсидия из расчета на гектар посевной площади, а также стимулирующие субсидии, по которым оказывается поддержка на приобретение семян и средств защиты растений. Кроме того, есть целевые субсидии – на приобретение минеральных удобрений, субсидируются расходы на агрохимическое обследование почвы. Строительство и модернизация картофеле- и овощехранилищ субсидируется по направлению «капексов», сотрудничество хозяйств с научными институтами — по линии субсидирования НИОКР.

В 2022 году изменится подход к предоставлению субсидий на мелиорацию: это мероприятия по известкованию кислых почв, культуртехнические мероприятия — возврат пашни в оборот, а также строительство и модернизация мелиоративных систем. Субсидии будут предоставляться напрямую минсельхозом России, будет возмещаться до 50% затрат на мелиорацию. Региональное министерство уже направило пакет документов, предоставленных хозяйствами, в Москву, отбор получателей будет в августе, также планируется дополнительный отбор.

Особенностью 2021 года стала нехватка влаги в плодородном слое почвы, тем не менее, в таких непростых погодных условиях картофелеводов спасает передовая голландская технология возделывания картофеля, которая нацелена на создание благоприятных условий для развития корневой системы картофеля, а значит, и для получения хорошего урожая клубней. Такая технология внедрена в южноуральских предприятиях больше двадцати лет назад и позволяет в любой год получать нормальный урожай.