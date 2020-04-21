Группа ММК реализует в этом году более ста мероприятий по улучшению экологии

Магнитогорский металлугический комбинат (Челябинская область) утвердил цели в области охраны окружающей среды на 2020 год и экологическую программу Группы ММК.

На реализацию программы в текущем году будет потрачено 13,3 миллиарда рублей, в том числе 12,95 миллиарда предоставит материнская компания.

Ключевыми целями комбината в природоохранной сфере в 2020 году, которые обозначил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев, станут снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха Магнитогорска на шесть процентов, валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - на три процента.

Кроме того, планируется на 17 процентов снизить удельные выбросы пыли в атмосферу на тонну выплавленной стали по производственной линии "аглоцех-коксохимическое производство-доменный цех- электросталеплавильный и кислородно-конвертерный цехи"; переработать 10,285 миллиона тонн текущих и отвальных металлургических шлаков и использовать 1,8 миллиона тонн отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства.

Также среди поставленных целей - выполнение технического этапа рекультивации нарушенных земель третьей очереди Западного карьера горы Магнитной на площади девять гектаров и биологический этап рекультивации Западного карьера на площади 5,6 гектара.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО "ММК", наиболее значительная часть экологических инвестиций (более шести миллиардов рублей) будет израсходована на строительство природоохранных сооружений на новых производственных объектах, в первую очередь - в коксохимическом производстве. Речь идет об объектах природоохранного назначения на строящейся коксовой батарее №12, а также объектах, возводимых в рамках реконструкции цеха улавливания и переработки химических продуктов (ЦУПХП).

Экологическая программа ПАО «ММК» на 2020 год охватывает 48 мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Данное направление традиционно является одним из приоритетных в природоохранной деятельности комбината. В 2020 году мероприятия по защите атмосферного воздуха затронут все металлургические переделы, а также подразделения управления главного энергетика и управления логистики.

Всего на мероприятия по сокращению вредных выбросов в атмосферу в 2020 году планируется израсходовать свыше 3,7 миллиарда рублей.

Свыше 2,4 миллиарда рублей в этом году комбинат направит на реализацию двадцати мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, в том числе на реконструкцию установки механической и биохимической очистки сточных вод в ЦУПХП.

Экологическая программа ПАО «ММК» также предусматривает выполнение в 2020 году девяти мероприятий по утилизации отходов стоимостью более 300 миллионов рублей и пяти мероприятий по рекультивации нарушенных земель, на что планируется потратить около полумиллиарда рублей. Еще 19 природоохранных мероприятий на сумму 340 миллиона рублей запланированы в обществах Группы ММК.

В общей сложности экологическая программа Группы ПАО «ММК» предполагает выполнение 105 мероприятий.