Группа РМК увеличила выпуск меди на 28% в 2021 году

Группа «Русская медная компания» (Группа РМК) подвела итоги производства за 2021 год.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, за отчётный период выпуск меди в товарной продукции увеличился на 28% к результатам 2020 года и достиг 386 тысяч тонн. Производство золота увеличилось на 33% – до 4,9 тонн, цинка – на 2% – до 109 тысяч тонн.

«Положительную динамику показателей производства Группы РМК в 2021 году обеспечила собственная стабильная минерально-сырьевая база, а также расширение перерабатывающих мощностей компании», - комментирует президент РМК Всеволод Левин.

ФОТО: РМК