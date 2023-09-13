ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» признано банкротом

Государственное унитарное предприятие «Продовольственная корпорация Челябинской области», подведомственное министерству имущества и действующее на рынке более 20 лет, признано банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд региона, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Минимущества направило в суд заявление о признании должника банкротом третьего июля 2023 года. Сумма исковых требований – 16 миллионов 366,9 тысячи рублей.

Сегодня, 13 сентября 2023 года, Арбитражный суд региона признал ГУП Продовольственная корпорация Челябинской области» банкротом. В отношении должника открыто конкурсное производство.

По данных из открытых источников, ГУП «Продовольственная корпорация» было создано в 2002 году (уставный капитал – 60 миллионов). Предприятие занималось оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, а также машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства.

Изначально ГУП работало с прибылью. Еще по итогам 2015 года предприятие вошло в тройку ГУПов, перечисливших наибольшие суммы в областной бюджет от полученной прибыли. По итогам 2018 года «Продовольственная корпорация» сработала с убытком и была признано ГУПом, которое неэффективно ведет свою деятельность.

С апреля 2022 года предприятие находится в стадии ликвидации.