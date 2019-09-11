Хоккейные коробки из стеклопластика по ценам от производителя

Хоккейная коробка - это многофункциональные сооружения, которые могут использоваться на протяжении всего календарного года. Зимой можно залить общественный каток или установить искусственное покрытие для игры в хоккей. В теплое время года коробка подходит для организации площадки для игры в мини-футбол или баскетбол. Вариантов использования много, поэтому представленные сооружения пользуются спросом.

Заказать надежную и долговечную коробку из стеклопластика можно в компании «МК Спорт». Это производитель и продавец в одном лице, который выпускает широкий модельный ряд спортивного оборудования. Наличие собственной производственной базы и сертифицированных материалов позволяет выпускать надежные и недорогие конструкции для спортивных центров, клубов, детских садов и школ.

Преимущества коробок из стеклопластика.

Стеклопластиковые сооружения пользуются спросом по причине высоких эксплуатационных характеристик:

широкий температурный диапазон, что позволяет использовать сооружение на протяжении всего календарного года;

повышенная ударопрочность;

биологическая стойкость полимера;

длительный срок службы;

устойчивость к износу;

панели из стеклопластика не подвержены деформации, температурным и погодным воздействиям;

материал не меняет цвет под влиянием ультрафиолетового излучения.

Компания «МК Спорт» использует современный полимер, который значительно снижает уровень шума во время состязаний и тренировок. Панели могут быть оформлены в любой цветовой гамме, что позволяет создать привлекательный дизайн в соответствии с требованиями заказчика. Среди достоинств стоит отметить способность аккумулировать энергию, восстанавливаться после внушительных механических нагрузок, не утрачивая товарного вида и целостности.

Спортивное оснащение соответствует высоким стандартам безопасности и требованиям современного покупателя. Компания «МК Спорт» выполняет весь комплекс работ по разработке эскиза, производству и доставке, монтажу снаряжения. Монтажные работы выполняют опытные бригады мастеров, которые соблюдают требования технологии. Это гарантирует долговечность, надежность и прочность конструкций. Использование на производстве новейшего оборудования позволяет выпускать коробки и прочее оснащение в сжатые сроки. Доставка готовых изделий производится транспортными компаниями по всей стране.