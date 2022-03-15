Индустриальный парк ММК произвел сильное впечатление на гостей из 50 регионов России

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялась выездная практическая конференция по реализации проектов создания и развития индустриальных парков и промышленных технопарков.

Организатором мероприятия, целью которого является подготовка проектов по созданию и развитию индустриальных парков, выступили департамент региональной промышленной политики и проектного управления минпромторга России совместно с правительством Челябинской области

Двухдневная встреча была посвящена созданию и развитию индустриальных парков и промышленных технопарков, а также реализации совместных проектов участников промышленных кластеров с использованием федеральных мер государственной поддержки. Полторы сотни гостей (и еще 60 - в режиме онлайн) из 50-ти регионов России изучали опыт коллег по работе в сравнительно новом для страны формате, являющемся, по мнению мировых экспертов, одним из самых действенных механизмов развития малого и среднего предпринимательства.

Челябинская область и Магнитогорск были выбраны местом проведения выездной практической конференции как пример лидерской работы в данном направлении.

Директор ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко отметил, что ключевая задача – увидеть потенциал Челябинской области, понять, что регион может предложить инвесторам, какие проекты здесь реально воплотить в жизнь.

«Сегодня в Челябинской области пять промышленных кластеров, включенных в реестр минпромторга, более 14 объектов промышленной инфраструктуры, и именно они первыми запустили механизмы поддержки промышленных кластеров через схемы фонда развития промышленности. Выбирая регион, ы стремимся показать все лучшее, что он имеет, и то, что гости могли бы применить у себя на территории», - сказал Андрей Шпиленко.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук отметил, что Челябинская область и Магнитогорск – одни из наиболее ярких представителей субъектов, реализующих промышленную политику максимально активно и эффективно.

«Распространение практики объектов промышленной инфраструктуры в условиях, сложившихся в последние две недели, становится критически важным для нашей страны. Наша область давно и успешно занимается вопросами импортозамещения, но в новых экономических реалиях это становится вопросом номер один. Максимально быстро среагировать на новое положение способны как раз малый и средний бизнес, более лёгкие на подъём. Для них необходимо создавать инфраструктуру, без которой невозможны ни привлечение инвесторов, ни быстрая наладка производств. В Челябинской области индустриальные парки и промышленные кластеры включают в себя около 130 предприятий. Уверен, их число будет увеличиваться. Такая задача поставлена правительством, президентом», - сказал Егор Ковальчук.

В Магнитогорске индустриальный парк (объединение объектов промышленной инфраструктуры под началом управляющей компании) ММК был создан в 2016-м году.

По словам начальника отдела перспективного развития ПАО «ММК» Николая Звягина, уже в следующем году организация получила аккредитацию и вошла в реестр минпромторга, получив все положенные федеральными и региональными программами развития промышленности льготы.

«Индустриальный парк был создан на базе высвобожденных промышленных цехов калибровочного завода в рамках модернизации метизно-калибровочного производства в ОАО «ММК-МЕТИЗ». На ММК парк изначально рассматривался не как средство получения дополнительной прибыли, а как эффективный инструмент для поддержки и развития субъектов среднего и малого предпринимательства, а также как фактор привлекательности – в том числе инвестиционной – Магнитогорска. Уверен, у индустриального парка ММК огромные перспективы: к примеру, сейчас в условиях избавления от импортозависимости по номенклатурным позициям, которые закупает ПАО «ММК», предлагаем развивать на территории парка производство запчастей, материалов и оборудования, которые комбинат может приобретать», - отметил Николай Звягин.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, сегодня в индустриальном парке ММК, начинавшемся когда-то всего с двух арендаторов, 35 рабочих площадок: 19 – резидентов, то есть промышленных компаний, и 16 арендаторов, оказывающих услуги (например, прачечная). По результатам прошлого года парк вошёл в тройку лучших в своей категории в национальном рейтинге.

Главное достоинство промплощадки парка – комфортная арендная плата и тарифы при полном доступе к энергетическим ресурсам и транспортной логистике комбината. За пять лет в развитие инфраструктуры индустриального парка руководство компании вложило более полумиллиарда рублей. В результате на территории парка создали почти тысячу рабочих мест, предприятия ежегодно увеличивают объемы производства – только за прошлый год этот показатель поднялся на четверть по сравнению с 2020-м.

По итогам ушедшего года выручка от реализации продукции, произведенной резидентами индустриального парка ММК, составила свыше четырех с половиной миллиардов рублей. Компания заслужила доверие и полную поддержку правительства страны и области, получив максимальный пакет льгот, доступных подобным организациям.

Как рассказал директор ММК-индустриальный парк Владимир Дремов, первый льготный период подходит к концу.

«Сейчас делаем обоснования для продления программы, но для нас самое главное – это степень доверия самих резидентов: на каждый рубль, вложенный в развитие промплощадки самим индустриальным парком, приходится два рубля вложений со стороны резидентов. Это значит, они настроены на долгое сотрудничество», - уверен Владимир Дремов.

Участники конференции, посетившие индустриальный парк ММК и пообщавшиеся с резидентом компании, выразили большую заинтересованность в опыте работы парка.

«Я являюсь генеральным директором индустриального парка «Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе, – рассказал Павел Бардык. – Скажу честно, многое почерпнул в вашей практике построения бизнеса. Думаю, смогу применить знания в развитии нашего парка. Прежде всего, мне понравилась ваша сильная команда – как в самом парке, так и в руководстве ММК, тесная рабочая сцепка бизнеса и власти, в частности региональной, что крайне важно для развития любого предпринимательского проекта».

По словам Николая Звягина, в конце 2021-го года руководство ПАО «ММК» утвердило стратегию дальнейшего развития индустриального парка, которая предполагает увеличение объёма предоставляемых резидентам услуг, их расширения до позиций национальных лидеров и улучшение условий работы резидентов. Это позволит парку избавиться от монозадачности, стать более комплексным, многопрофильным.