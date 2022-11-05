Одним мифом меньше: садоводство названо прибыльным делом в Челябинской области

Фруктовый бизнес в Челябинской области стал еще одним гарантом продовольственной безопасности региона. Внутренний рынок ощутил это на текущей неделе. В сетевые супермаркеты зашло первое на Южном Урале предприятие промышленного садоводства, работающее под торговой маркой “Григорьевские сады”.

За этим агропроектом в регионе специалисты наблюдают восемь лет, с 2015. С того момента успешно разрастается плодово-ягодное хозяйство у села Григорьевка, что на границе со Свердловской областью, опровергая своей географией и урожаями стереотип о суровом к садоводам крае. В утешение армии садоводов-любителей руководитель предприятия Ольга Сегаль причину успеха назвала реновацию садоводства. Она - управляющая предприятием “Григорьевские сады”, дочь местного фермера Анатолия Филиппова, и, что немаловажно для знакомства, многодетная мама, у которой семь сыновей, а еще, благотворитель, коневод и опытная наездница.

Опытом своего агропроекта делится охотно и с удовольствием: восемь лет “Григорьевские сады” закладывали по 30-50 гектаров садов ежегодно. Не сразу, но добились стопроцентного охвата всех площадей капельным прикорневым поливом, укрепили деревья шпалерами. Современные технологии фруктового бизнеса Ольга перенимала у коллег из более солнечных стран, но не под копирку.

Например, саженцы приобретала на Свердловской селекционной станции садоводства Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Россельхозакадемии, где в результате многолетней селекции были выведены высокоимунные сорта с урожайностью до 60 килограмм с одного дерева.

“Это интересный момент, - говорит Ольга. - Сейчас садоводы России столкнулись с нехваткой посадочного материала. Те сады, которые у нас на югах, на 80-90 процентов на иностранных сортах или вообще на иностранных саженцах. “Григорьевские сады” - практически единственное в России предприятие, которое полностью на российских сортах и полностью на российских саженцах”.

Экономические преимущества, произрастающие из региональных особенностей, не только в этом. Суровый климат сделал местные яблоки целебными или, по терминологии глобального рынка, натурпродуктом.

“ Наше яблоко содержит в разы больше витаминов и микроэлементов, чем южное. Например, в яблоках сорта «Краса Свердловска» максимально высокое содержание витамина “С” - 30,9 мг на 100 г., а витамина «Р» – 406,2 мг на 100 г - одно яблоко дает суточную норму. То есть наше яблоко не просто удовлетворяет евростандартам качества сетевой торговли, оно подходит для функционального питания, и мы оформляем сертификат натурпродукта”, - рассказывает управляющая.

С уральским климатом связаны и особенности финансирования проекта: за восемь лет региональный Минсельхоз субсидировал предприятию более 250 миллионов бюджетных средств. Это действительно вложения с “долгим плечом” и отдачей после достижения промышленных объемов урожая.

“Добиться таких результатов, применять новые технологии, новые средства биозащиты без поддержки Минсельхоза нам бы не удалось никак. Яблони начинают плодоносить на третий - пятый год, то есть несколько лет мы только вкладываем деньги и ждем урожаев, - объясняет Ольга Сегаль. - Только на восьмой год мы “отбиваем” налоги, возвращаем государству вложенные в нас деньги в виде отчислений с зарплат, продаж и так далее, а вот потом 15-17 лет государство получает с нас своего рода дивиденды. Поэтому развитие садоводства на Урале я считаю экономически выгодно”.

“Григорьевские сады” в этом году собрали в пять раз больше урожай, чем было прописано в индикативах, 502 тысячи килограммов вместо 100 плановых. Поскольку урожаи должны расти в геометрической прогрессии, перспективы у “Григорьевских садов” обнадеживающие.

Если предприятие сохранит темы развития, в том числе и по ежегодному расширению садов, то к 2030-2035 году сможет полностью обеспечить потребности области по яблокам.

В этом году хозяйство выросло за счет новых территорий, очень перспективных, и уже не в Каслинском районе, а в Кунашакском. Приглашение к сотрудничеству Ольга получила от главы района. Сибагатуллы Аминова, чему очень порадовалась, поскольку прежде в этих местах сады росли и давали хороший урожай. Новый сад уже заложен.

“Вы обязательно должны приехать следующей весной посмотреть на цветение садов”, - приглашает всех хозяйка. Помимо яблонь здесь растут яблоки, груши, смородина, жимолость, малина, крыжовник, слива, вишня, облепиха. Красоты плантаций и гарантированный урожай подтолкнули хозяйство сделать попутным бизнесом экотуризм.