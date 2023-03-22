Конкурсное производство в отношении АИР Челябинской области продлено на полгода

Арбитражный суд продлил срок конкурсного производства в отношении автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АНО «АИР») в рамках дела о банкротстве.

«Поскольку конкурсные мероприятия не завершены, не произведены расчеты с кредиторами, арбитражный суд считает, что ходатайство конкурсного управляющего о продлении срока конкурсного производства обоснованно и подлежит удовлетворению», - отмечается в материалах картотеки арбитражных дел.

Принято решение продлить срок конкурсного производства в отношении автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» на шесть месяцев - до 27 сентября 2023 года.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства на 20 сентября.

Напомним, в январе 2022 года Агентство инвестиционного развития обратилось в суд с заявлением о признании его банкротом. В июле 2022 года Арбитражный суд принял решение о введении наблюдения в отношении АНО. Временным управляющим был назначен Алексей Пивоваров.

Решением суда от 28 сентября 2022 года должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Алексей Пивоваров.

В реестр кредиторов включены требования УФНС по Челябинской области на сумму 411,6 миллиона рублей.

Конкурсный управляющий пытается оспорить несколько сделок должника, в том числе по безвозмездной передаче агентством 131 квартиры Управлению делами губернатора и правительства региона (в ноябре 2022 года суд принял решение об аресте 131 квартиры).

Конкурсный управляющий требует вернуть квартиры в конкурсную массу должника, либо возместить их стоимость в денежном выражении и взыскать с Челябинской области 393,697 миллиона рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» было создано в 2013 году. Его учредителем является министерство экономического развития региона.

В 2017-2018 годах АИР передало по двум договорам безвозмездной передачи (дарения) 131 квартиру Управлению делами губернатора и правительства Челябинской области. Агентство получило квартиры от АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ, учредитель - министерство имущества Челябинской области).

В мае 2020 года в АИР прошли обыски, в сентябре 2020 года по требованию ФНС были арестованы счета организации.

В январе 2022 года агентство обратилось в суд с заявлением о признании его банкротом.