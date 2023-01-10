Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа

Управление делами губернатора и правительства Челябинской области и министерство имущества региона направили апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда о принятии обеспечительных мер по делу о банкротстве АНО «Агентство инвестиционного развития». Жалобы приняты к рассмотрению Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом, сообщается в картотеке дел.

Напомним, Арбитражный суд Челябинской области принял решение об аресте 131 квартиры, которая была безвозмездно передана Управлению делами губернатора и правительства региона. Эти обеспечительные меры были приняты в рамках дела о банкротстве автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АНО АИР) по ходатайству конкурсного управляющего.

Судебное заседание по обжалованию обеспечительных мер состоится 14 февраля 2023 года.

Кроме того, в конце декабря 2022 года Арбитражный суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего об истребовании от ГУ МВД региона сведений о наличии (отсутствии) возбужденных уголовных дел (в том числе и о прекращенных) в отношении четырех бывших руководителей АИРа. Документы должны поступить в суд до 20 января 2023 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» было создано в 2013 году. Его учредителем является министерство экономического развития региона.

В 2017-2018 годах АИР передало по двум договорам безвозмездной передачи (дарения) 131 квартиру Управлению делами губернатора и правительства Челябинской области. Агентство получило квартиры от АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ, учредитель - министерство имущества Челябинской области). Из них 118 квартир, расположенных в поселке Западный (микрорайон Белый хутор, Сосновский район), переданы по договору от третьего марта 2017 года и 13 квартир (четыре в Челябинске и девять – в поселке Западный) – по договору от 29 августа 2017 года. Квартиры были предоставлены сотрудникам театров. Пока речь не идет о выселении работников культуры из предоставленного им жилья.

В мае 2020 года в АИР прошли обыски, в сентябре 2020 года по требованию ФНС были арестованы счета организации.

В январе 2022 года агентство обратилось в суд с заявлением о признании его банкротом. В июле 2022 года Арбитражный суд принял решение о введении наблюдения в отношении АНО. Временным управляющим был назначен Алексей Пивоваров.

Решением суда от 28 сентября 2022 года должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Алексей Пивоваров.

В ноябре он направил ходатайство в суд, требуя признания недействительными двух договоров дарения денежных средств агентства Челябинской области, заключенных в 2017 и 2018 годах на общую сумму более одного миллиарда рублей, а также сделки по возврату денег в 2019–2022 годах на общую сумму 13,4 миллиона рублей.

В ноябре 2022 года конкурсный управляющий агентства направил заявление, в котором просил признать договоры безвозмездной передачи квартир недействительными и применить последствия недействительности сделок в виде возврата недвижимого имущества в конкурсную массу должника, либо возместить их стоимость в денежном выражении и взыскать с Челябинской области 393,697 миллиона рублей.