КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%

Банк России может снизить ключевую ставку до 12 %. Такой прогноз дала Контрольно-счетная палата региона в преддверии внеочередного заседания Совета директоров Центробанка.

Напомним, 29 апреля 2022 года ключевая ставка была снижена на 300 базисных пунктов -до 14% годовых. С февраля 2022 года Центробанк уже трижды внепланово менял ставку.

«Если учесть, что на сегодняшний день финансовая стабильность в стране восстанавливается, в частности в апреле резко замедлилась инфляция, а курс рубля значительно укрепился по отношению к доллару и евро, снижение ключевой ставки возможно до 12%», - отмечает телеграм-канал КСП.

В четверг, 26 мая, состоится внеплановое заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. О принятом решении станет известно в 10 часов 30 минут по московскому времени.

КСП напоминает, в случае снижения ключевой ставки, вероятно, снизятся ставки по кредитам в банках и ставка по вкладам. Уменьшится и доходность по облигациям федерального займа.

По мнению КСП области, это будет не последнее решение Банка России о снижении ключевой ставки (если оно произойдет). «Ключевым аргументом в пользу будущих послаблений станет улучшение инфляционных ожиданий населения», - подчеркивают в Палате.