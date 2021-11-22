22.11.2021
КСП Челябинской области проверит региональный и муниципальные центры занятости
22.11.2021
В Челябинске продолжаются рейды по антимасочникам
22.11.2021
За неделю ковид оборвал жизни 208 южноуральцев
22.11.2021
Число пользователей «Сферума» выросло вдвое и превысило два миллиона человек
22.11.2021
Администрация Челябинска объявляет войну нелегальным елочным базарам
22.11.2021
Минтранс подготовил новые сборы для электрокаров
КСП Челябинской области проверит региональный и муниципальные центры занятости
19.11.2021
КСП Челябинской области проверит минобрнауки и его подвед
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
30.08.2021
КСП проверяет министерство общественной безопасности Челябинской области
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021