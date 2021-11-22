КСП Челябинской области проверит региональный и муниципальные центры занятости

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступают к экспертно-аналитическому мероприятию в Главном управлении по труду и занятости населения региона. Кроме того, запланированы проверки Центров занятости населения в муниципальных образованиях.

«В ходе мероприятия будут проанализированы меры государственной поддержки, направленные на снятие напряжённости на рынке труда», - отмечает телеграм-канал КСП.

Проверяющие намерены изучить факторы, влияющие на изменение уровня безработицы в регионе и коэффициент напряженности на рынке труда.

Проверки муниципальных центров занятости будут проводиться совместно с муниципальными контрольно-счетными органами, осуществляющими изучение мнения граждан и работодателей по ситуации на рынке труда.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2021 год (пункты 1.61, 1.66, 2.11).

Напомним, по материалам проверок КСП правоохранительными органами в 2020 году возбуждено 19 уголовных дел. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, выступая с отчетом в Заксобрании.