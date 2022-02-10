Магнитогорские экспортеры начали получать кредиты по льготным ставкам

Сбербанк организовал первую в Челябинской области сделку по программе льготного кредитования для экспортеров высокотехнологичной продукции.

ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» (г. Магнитогорск) получило финансирование «под ключ» от Российского экспортно-импортного банка (РЭБ) под гарантию Сбербанка в виде резервного аккредитива. Организатором сделки выступил Сбербанк.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, благодаря этой программе поддержки экспортных операций предприятия могут покрыть затраты на сырье, энергоресурсы, таможенные платежи, заработную плату исоциальные отчисления, а также рефинансировать кредит и даже выплатить дивиденды.

Льготный кредит РЭБ на сумму не менее 90% стоимости и сроком до 24 месяцев можно получить только на внешнеэкономический контракт, который предусматривает поставку высокотехнологичной продукции.

«Главный плюс участия в программе для предприятия – возможность получить кредит с процентной ставкой значительно ниже рынка. Сейчас эффективная ставка для экспортеров по этой программе – всего 6% годовых», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

«Мы поставляем металлопродукцию не только российским предприятиям, но и нашим многочисленным зарубежным партнёрам, и благодаря программе поддержки экспортёров от РЭБ сможем делать это уже в 2022 году с большей экономической эффективностью. Сбербанк обеспечил комплексное оформление сделки, поэтому проблем с заявкой и получением льготного кредитования в рамках программы не возникло. Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество со Сбербанком принесет свои плоды, и мы не только увеличим экспортные поставки высокотехнологичной продукции, но и сможем более активно расширять нашу экспортную линейку товаров», - отметил Дмитрий Нефедов, генеральный директор ООО «УМК».