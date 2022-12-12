Предприниматели назвали важный навык для успешного ведения бизнеса

Большинство предпринимателей считают, что для успешного бизнеса собственник обязан уметь стратегически мыслить и быть финансово грамотным.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, большая часть владельцев бизнеса – 64% - считают, что без финансовой грамотности предприниматель не может быть успешен. Такие данные предоставила дочерняя компания Сбера «Деловая среда» и Аналитический центр НАФИ. Также опрошенные предприниматели отмечали такие качества, как умение стратегически мыслить и стрессоустойчивость.

При этом только 24% предпринимателей имеют высокий уровень финансовой грамотности, отмечается в предыдущем исследовании НАФИ. Это значит, собственники бизнеса понимают разницу между выручкой и прибылью, у них всегда порядок в бухучете, предприниматели регулярно ищут способы снизить издержки и увеличить эффективность вложенных средств.

«Финансово грамотные предприниматели находятся в постоянном поиске выгодных решений для бизнеса. Поэтому задача любого b2b-партнера – предложить наиболее комфортные условия. Например, с декабря для новых корпоративных клиентов Сбер уменьшил комиссию по эквайрингу до минимума», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

С эквайрингом от Сбера предприниматель предоставляет клиентам комфортные условия для оплаты товаров и услуг, получает сверхнизкую комиссию в 1% и комплекс услуг для старта бизнеса. Если принимать оплату по SberPay QR, комиссия будет еще ниже – 0,8%. Клиентам удобно оплачивать товары и услуги со смартфона, а собственник при этом экономит на комиссии.

Добавим, что в Челябинской области 16,5 тысячи партнеров выбрали эквайринг от Сбера, а число точек приема банковских карт превысило 37 тысяч. Подключить услугу по выгодному тарифу можно в личном кабинете в СберБизнесе (раздел «Эквайринг»), либо оставив заявку на сайте банка.