Гранд-отель «Видгоф» оцифрует свои номера с помощью сервисов Сбера

Челябинский гранд-отель «Видгоф» проходит цифровую трансформацию совместно со Сбером. Теперь управлять услугами отеля гости будут с помощью цифровых сервисов.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, в каждом номере гранд-отеля «Видгоф» установят смарт-телевизор Sber с ассистентами Салют. С их помощью гости смогут заказать блюда из ресторанного меню, оплатить персональную тренировку или воспользоваться другими услугами отеля. Также на экранах телевизоров Sber будет доступен большой набор медиасервисов: ТВ-каналы, онлайн-кинотеатр ОККО и многое другое.

«Цифровая трансформация выводит гостиничный бизнес на новый уровень - увеличивает продажи, повышает уровень комфорта гостей. Теперь вместо скучного списка услуг на бумаге пользователь получает интерактивный набор сервисов для отелей», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

«Новое ИТ-решение Сбера для отелей отвечает нашему запросу на повышение качества услуг. Технологии сделают пребывание у нас еще более комфортным и приятным. Изменения можно будет ощутить с момента, когда гость заходит в номер – каждого будет ждать индивидуальное приветствие от виртуального ассистента», - рассказал Борис Видгоф, президент группы компаний «БОВИД».