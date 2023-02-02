02.02.2023
Гранд-отель «Видгоф» оцифрует свои номера с помощью сервисов Сбера
02.02.2023
Южноуральские семьи активно оформляют единое пособие
02.02.2023
Курчатовский гордится: челябинец Константин Кошкин награжден орденом «За доблесть»
02.02.2023
В Челябинской области всплеск аварийности на дорогах
02.02.2023
Челябинская область в тройке лидеров Урала по числу компаний, атакуемых киберпреступниками
02.02.2023
Замуправляющего делами губернатора Челябинской области покидает занимаемый пост
Гранд-отель «Видгоф» оцифрует свои номера с помощью сервисов Сбера
19.01.2023
Жители Южного Урала 86% платежей проводят онлайн
19.01.2023
Сбер запустит цифровую трансформацию челябинской компании Modern Glass
22.12.2022
Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад
12.12.2022
Предприниматели назвали важный навык для успешного ведения бизнеса
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023