25.01.2022
Генерал Скоков: Раскрываемость преступлений в Челябинской области выше среднего показателя по стране
25.01.2022
В Челябинской области построили дублер олимпийской трассы по ски-кроссу
25.01.2022
Магнитогорские ревизоры отчитались о работе
25.01.2022
Магнитогорский молочный завод получил грамоту Минседьхоза
25.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 января
25.01.2022
Челябинцам вернули воду
Магнитогорские ревизоры отчитались о работе
25.01.2022
Магнитогорский молочный завод получил грамоту Минседьхоза
24.01.2022
ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций на базе комбината
24.01.2022
В Магнитогорске в учреждениях соцзащиты появятся сиделки
21.01.2022
Владимир Путин наградил трудовой коллектив ММК Почетным знаком «За успехи в труде»
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022
Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха
24.01.2022
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022