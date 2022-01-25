Магнитогорские ревизоры отчитались о работе

Сегодня, 25 января, на заседании городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) депутаты утвердили отчет о работе Контрольно-счетной палаты в прошлом году.

Специалистами КСП проведено 68 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Ими было охвачено 25 объектов – учреждений предприятий и организаций, где есть средства городского бюджета.

Как рассказал председатель КПС Вячеслав Корсаков, в результате контрольных мероприятий установлены нарушения, связанные с использованием бюджетных средств, средств предприятий и муниципального имущества, на общую сумму 22,3 млн. рублей. Предотвращены потери бюджетной системы на 2 млн. рублей.



По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечено 41 должностное лицо, к материальной– 36. Четыре административных протокола составлено за нарушение бюджетного законодательства.

На вопрос спикера Собрания Александра Морозова о неэффективном использовании бюджетных средств был дан ответ, что по сравнению с 2016 годом, когда было выявлено таких нарушений на 138 миллионов, в 2021 году цифра уменьшилась до 3,4 млн.

«Это хорошее снижение», - прокомментировал Александр Олегович. Он напомнил, что Контрольно-счётная палата создана городским Собранием 12 лет назад: «Это независимый орган. Ни от администрации, ни от депутатов. Но перед Собранием палата отчитывается раз в год. И мы видим, что работает она не зря», - пояснил он.