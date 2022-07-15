Матвиенко и Якушев запустили в работу обновленный газоочистной комплекс ММК

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев сегодня, 15-го июля, приняли участие в торжественном запуске модернизированного газоочистного комплекса кислородно-конвертерного цеха Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область).

Торжественный запуск комплекса и нажатие на символическую кнопку «пуск» осуществили также губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Магнитогорский металлургический комбинат реализовал проект, предусматривающий реконструкцию пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов конвертеров №1, 2 и 3, а также отделения перелива чугуна ККЦ.

Как отметил Виктор Рашников, ввод в эксплуатацию нового природоохранного объекта еще больше приблизил ММК к достижению заявленной в стратегии компании цели – статуса «Чистый город». Данная стратегическая инициатива ММК реализуется в соответствии с целями и задачами Федерального проекта «Чистый воздух».

Контракт на поставку базисного инжиниринга и оборудования для реконструкции комплекса газоочистных установок конвертерного отделения ККЦ был заключен в феврале 2020 года. Генеральным подрядчиком работ выступила компания «Прокатмонтаж». Общие инвестиции в проект составили 3,5 миллиарда рублей.

В дополнение к построенным в рамках проекта системам газоочистки для конвертеров № 2 и 3, также была введена в эксплуатацию собственная станция для перелива чугуна. Запуск системы газоочистки крышных зонтов планируется в декабре 2022 года. Прежняя центральная газоочистная станция теперь обслуживает конвертер №1.

Результатом реконструкции станет повышение эффективности очистки пыли и газов, а также полное исключение неорганизованных выбросов от конвертеров при всех режимах работы. Валовые выбросы пыли ККЦ сократятся минимум на 500 тонн в год. Общая производительность системы составляет 7,4 миллиона кубометров в час, а остаточная запыленность не превышает 10 мг/м3, что соответствует наилучшим доступным технологиям.

Проект не только способствует решению экологических задач, но и позволяет использовать улавливаемую пыль в производстве – она пройдет вторичную переработку в цехе подготовки аглошихты горно-обогатительного производства и затем будет использоваться в выплавке металла, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».