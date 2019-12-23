МегаФон приглашает в путешествия с бесплатным роумингом
Экономика
Сегодня, 15:52

МегаФон и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, предложив бесплатный роуминг в 130-ти странах мира. Бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях смогут и жители Челябинской области с зеленой SIM-картой.

Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке, сообщила

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Уральского филиала МегаФона Светлана Емельянова, в каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения по мобильному и 1Гб Интернета. В проект уже включились около миллиона отелей из более чем 130 стран мира.

По словам коммерческого директора МегаФона Влада Вольфсона, предложение особенно актуально накануне новогодних праздников, когда многие абоненты отправляются в отпуск.

«Первые дни января - особое время. Быть на связи с родными и близкими - главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне используют около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши клиенты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», - подчеркнул Влад Вольфсон.

«Мы рады в партнерстве с МегаФоном сделать это уникальное предложение для путешественников. Устранение любых неудобств из клиентского опыта - одна из основных целей Booking.com», - отметил вице-президент Booking.com по партнерствам Рипси Банкуриан.

По его словам, благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству еще большее количество клиентов смогут найти идеальные объекты размещения, а также - получить доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия.

Отправить новость
Экономика
17.12.19 11:38
МегаФон автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового робота
Экономика
12.12.19 16:28
МегаФон будет развивать 5G совместно с другими операторами
Экономика
09.12.19 10:27
МегаФон открыл первый Experience store в Москве
Экономика
28.11.19 15:22
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
19.12.19 14:35
Управление дорог «Южный Урал» подводит итоги дорожно-строительного сезона
19.12.19 10:32
В Челябинской области открылся самый крупный на Урала тепличный комплекс
18.12.19 15:25
Квантовые опыты: в Челябински успешно завершился эксперимент на передачу оптического сигнала в отдалённые районы области
18.12.19 14:43
Клапаны ПГВУ «Пауэрз» повысят производительность линий «Воронежсинтезкаучук»
18.12.19 14:05
Развитие бренда премиального алкоголя, созданного рустамом тарико
18.12.19 11:09
Челиндбанк подготовил «Новогодний сюрприз»
18.12.19 10:31
О предварительных итогах 2019 года узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
17.12.19 16:40
На ЧМК показали министру экологии сборку нового конвертера
17.12.19 11:39
Бюджет Челябинска в 2020 году будет дефицитным
17.12.19 11:38
МегаФон автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового робота
Общество
Сегодня, 10:54
В Челябинской области дан старт «Елке желаний»
Общество
Сегодня, 11:37
Одаренные дети создали в резиденции челябинского губернатора арт-объект
Новости
Сегодня, 14:46
Спорт
«Солнечная долина» вновь подарила особенным детям лыжи мечты
Сегодня, 14:20
Происшествия
Жительница Магнитогорска украла у работодателя 1,5 миллиона рублей
Сегодня, 14:03
Происшествия
В Магнитогорске пьяная автоледи избила инспектора ДПС
Сегодня, 14:00
Происшествия
Экс-коммунальщик Фершампенуаза осужден за растрату
Сегодня, 13:58
Федерация
Впереди каникулы. Сенаторы потребовали приостановить продажу табачных «конфет»
Материалы рубрики
20.12.19 14:13
Экономика
В Челябинской области стартовал конкурс СМИ на призы регионального Союза промышленников и предпринимателей
19.12.19 15:52
Экономика
Владимир Путин рассказал, как решить проблему зарплат в медицине
18.12.19 11:09
Экономика
Челиндбанк подготовил «Новогодний сюрприз»
18.12.19 10:31
Экономика
О предварительных итогах 2019 года узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
16.12.19 20:29
Экономика
Алексей Текслер оценил новую всесезонную комбинированную дорожную машину
Теги
Мегафон
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика