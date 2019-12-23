МегаФон приглашает в путешествия с бесплатным роумингом

МегаФон и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, предложив бесплатный роуминг в 130-ти странах мира. Бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях смогут и жители Челябинской области с зеленой SIM-картой.

Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке, сообщила

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Уральского филиала МегаФона Светлана Емельянова, в каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения по мобильному и 1Гб Интернета. В проект уже включились около миллиона отелей из более чем 130 стран мира.

По словам коммерческого директора МегаФона Влада Вольфсона, предложение особенно актуально накануне новогодних праздников, когда многие абоненты отправляются в отпуск.

«Первые дни января - особое время. Быть на связи с родными и близкими - главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне используют около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши клиенты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», - подчеркнул Влад Вольфсон.

«Мы рады в партнерстве с МегаФоном сделать это уникальное предложение для путешественников. Устранение любых неудобств из клиентского опыта - одна из основных целей Booking.com», - отметил вице-президент Booking.com по партнерствам Рипси Банкуриан.

По его словам, благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству еще большее количество клиентов смогут найти идеальные объекты размещения, а также - получить доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия.