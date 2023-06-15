Месячная аудитория «СберБанк Онлайн» составит 80 миллионов пользователей

У Сбербанка увеличивается количество клиентов, которые пользуются мобильным приложением и веб-версией «СберБанк Онлайн». Об этом рассказал в интервью Бизнес ФМ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев. В эти дни банк ожидает увеличения клиентской базы приложения до месячной аудитории 80 миллионов.

Царев добавил, что банк развивает не только цифровой канал, но и разные удобные способы оплаты. «У нас есть SberPay для оплаты телефоном на андроиде, это популярный метод, у нас пять миллионов клиентов его использует, при этом можно заплатить и QR. Поэтому мы обеспечиваем клиенту все способы, и каждый выбирает тот, который нативно подходит именно ему. И мы думаем, как дальше улучшать каждый из этих сервисов», – рассказал он.