14.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 июня (18+)
14.06.2023
В Сбербанке дали прогноз на выдачу ипотечных кредитов в 2023 году
14.06.2023
Жительниц Аши и Аргаяша мошенники обманули на 900 000 рублей
14.06.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Рождественского
14.06.2023
Уникальные семейные соревнования прошли в Курчатовском районе
14.06.2023
Челябинцы взяли «золото» и «серебро» Кубка России по аквабайку
В Сбербанке дали прогноз на выдачу ипотечных кредитов в 2023 году
19.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
06.03.2023
ВТБ: в феврале рынок ипотеки вырос в 1,5 раза
03.03.2023
ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры большой площади
22.12.2022
Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023