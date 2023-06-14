В Сбербанке дали прогноз на выдачу ипотечных кредитов в 2023 году

В текущем году прогнозируется рост выдачи ипотечных кредитов на 46%. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет «Газета.ру».

По словам Царева, Сбербанк рассчитывает выдать в 2023 году ипотечных кредитов на 3,8 триллиона рублей. В 2022 году россиянам предоставлено ипотечных кредитов на 2,6 триллиона рублей

«Таким образом, мы ожидаем рост выдач на 46% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Если говорить о количестве, то в этом году мы ожидаем выдачи около 1,2 млн кредитов, это рост на 43% в сравнении с 2022 годом, когда было выдано 822,5 тысячи ипотек», — подчеркнул Царев.

Также первый заместитель председателя правления Сбербанка добавил, что прогноз темпов роста ипотечного портфеля жилищных кредитов финансовой организации за нынешний год составит 25%. В 2022 году данный показатель составлял 18%.