ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Металлурги ЧЦЗ наращивают поставки продукции для авиационно-космической отрасли

Экономика
Сегодня, 11:14
Размер текста

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод в 2020 году поставил рекордное количество металла – почти 250 килограммов сплава индия и олова – припоя ПОИн-52 для авиационно-космической отрасли.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе общественных связей АО «ЧЦЗ», сплав на 52 процента состоит из индия и на 48 процентов – из олова. Припой ПОИн-52 имеет крайне низкую температуру плавления, а также обладает возможностью полностью заполнять и герметизировать мельчайшие поры и пустоты изделий. Эти свойства позволяют припою качественно соединять тонкие изделия, боящиеся повышенной температуры - высокочувствительные микросхемы, которые применяются в космической и авиационной промышленности.

По словам коммерческого директора Челябинского цинкового завода Александра Харченко, потребители успешно используют припой ПОИн-52 для производства бортовой техники и радиомонтажных приборов. Индий обладает высокой адгезией ко многим материалам, что позволяет спаивать даже металл со стеклом. На ЧЦЗ индий – побочный металл при производстве цинка.

Основная область применения индия– промышленность полупроводников. Индий высокой чистоты необходим для изготовления германиевых выпрямителей и усилителей. Некоторые его соединения сами являются полупроводниками; их применяют для изготовления термоэлементов и других приборов. Первые килограммы высокочистого индия с содержанием основного элемента не менее 99,9999% были получены на АО «ЧЦЗ» еще в 2017 году. Разработка и промышленная реализация практически значимой технологии производства металлического индия высокой чистоты позволила Челябинскому цинковому заводу войти в пятерку финалистов Национальной промышленной премии «Индустрия-2019».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экономика
30.10.20 13:07
Новая электроподстанция пущена в сернокислотном цехе Челябинского цинкового завода
Общество
28.10.20 10:12
Металлурги ЧЦЗ прошли бесплатную вакцинацию от гриппа
Общество
19.10.20 16:43
Представитель ЧЦЗ включен в общественный совет министерства экологии Челябинской области
Общество
28.08.20 10:14
Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 135 первоклассников
Вчера, 11:57
ММК отмечает 30-летие со дня получения первой конвертерной стали
30.10.20 20:06
Вклады – разумный способ распорядиться свободными средствами
30.10.20 16:20
На Южном Урале запустили технологию интерактивного ТВ
30.10.20 15:58
Торговая сеть «Пятерочка» стала победителем всероссийского конкурса экологических проектов
30.10.20 14:50
Продлены сроки создания единой транспортной системы Челябинска, Копейска и Сосновского района
30.10.20 13:07
Новая электроподстанция пущена в сернокислотном цехе Челябинского цинкового завода
30.10.20 13:06
В Челябинской области откорректировали закон «О бюджетном процессе»
29.10.20 16:13
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 10%
29.10.20 14:33
МТС будет участвовать в создании спутниковой системы интернета вещей
29.10.20 13:59
В Челябинской области реабилитированным возместят проезд на любом виде транспорта
Общество
Сегодня, 11:39
При одном условии
Запуск новой инфекционки в Челябинске позволит вернуть часть ковидных баз к обычной работе
Культура
Сегодня, 11:15
С любовью к родной земле
В преддверии своего 99-летия ветеран Великой Отечественной делится с южноуральцами своим творчеством
Новости
Сегодня, 12:45
Общество
Кусинские дети возвращаются домой из школы в кромешной тьме
Сегодня, 12:05
Общество
Специалисты управления пожарного надзора проверили «ковидные» госпитали Челябинска
Сегодня, 11:41
Общество
Компания «Интерсвязь» вошла в число призеров международного IT-конкурса
Сегодня, 10:52
Общество
В Челябинске увеличат число рабочих, восстанавливающих жилой дом и больницу после взрыва
Сегодня, 10:51
Экономика
Антимонопольщики проверят контракт администрации Челябинска с ГУФСИН
Материалы рубрики
Сегодня, 10:51
Экономика
Антимонопольщики проверят контракт администрации Челябинска с ГУФСИН
Сегодня, 10:49
Экономика
ВТБ и «Ростелеком» запустили оплату услуг связи с использованием Системы быстрых платежей
Вчера, 15:36
Экономика
Робот поможет клиентам ВТБ реструктурировать кредиты
Вчера, 12:19
Экономика
Челиндбанк сохраняет сильные позиции по итогам 9 месяцев 2020 года
Вчера, 11:57
Экономика
ММК отмечает 30-летие со дня получения первой конвертерной стали
Теги
ЧЦЗ
Челябинский цинковый завод
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика