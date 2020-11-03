Металлурги ЧЦЗ наращивают поставки продукции для авиационно-космической отрасли

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод в 2020 году поставил рекордное количество металла – почти 250 килограммов сплава индия и олова – припоя ПОИн-52 для авиационно-космической отрасли.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе общественных связей АО «ЧЦЗ», сплав на 52 процента состоит из индия и на 48 процентов – из олова. Припой ПОИн-52 имеет крайне низкую температуру плавления, а также обладает возможностью полностью заполнять и герметизировать мельчайшие поры и пустоты изделий. Эти свойства позволяют припою качественно соединять тонкие изделия, боящиеся повышенной температуры - высокочувствительные микросхемы, которые применяются в космической и авиационной промышленности.

По словам коммерческого директора Челябинского цинкового завода Александра Харченко, потребители успешно используют припой ПОИн-52 для производства бортовой техники и радиомонтажных приборов. Индий обладает высокой адгезией ко многим материалам, что позволяет спаивать даже металл со стеклом. На ЧЦЗ индий – побочный металл при производстве цинка.

Основная область применения индия– промышленность полупроводников. Индий высокой чистоты необходим для изготовления германиевых выпрямителей и усилителей. Некоторые его соединения сами являются полупроводниками; их применяют для изготовления термоэлементов и других приборов. Первые килограммы высокочистого индия с содержанием основного элемента не менее 99,9999% были получены на АО «ЧЦЗ» еще в 2017 году. Разработка и промышленная реализация практически значимой технологии производства металлического индия высокой чистоты позволила Челябинскому цинковому заводу войти в пятерку финалистов Национальной промышленной премии «Индустрия-2019».