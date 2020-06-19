Металлурги ЧЦЗ подтвердили соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод успешно прошел второй надзорный аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», к такому выводу пришли проверившие предприятие аудиторы «Бюро Веритас Сертификейшн». Второй надзорный аудит был проведен на основе процессного подхода с учетом значимых экологических аспектов и производственных рисков. Аудиторы посетили производственные площадки завода, побывали в управлении охраны труда, промышленной и экологической безопасности и других отделах и службах. Таким образом, под пристальным контролем аудиторов прошла вся технологическая цепочка крупнейшего в СНГ производителя цинка.

По словам директора АО «ЧЦЗ» Павла Избрехта, международный аудит завершился успешно, замечаний и несоответствий не выявлено. - Радует, что среди сильных сторон аудиторы отметили высокий уровень культуры производства и эффективное внутреннее взаимодействие. Бережное отношение к окружающей среде является важной составляющей социальной ответственности Челябинского цинкового завода. Мы делаем все, чтобы производство было безопасным и экологически чистым, - подчеркнул Павел Избрехт.