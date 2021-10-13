13.10.2021
Миасские депутаты увеличивают расходы на исполнение наказов избирателей
13.10.2021
Сборная России по водному поло выиграла групповой этап первенства мира
13.10.2021
В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности
13.10.2021
В Челябинской области ковид оборвал жизни более пяти тысяч южноуральцев
13.10.2021
В Челябинской области неизвестный «перенес» границу «Таганая»
13.10.2021
Виталий Безруков заявил об усилении контроля за соблюдением правил охоты в регионе
Миасские депутаты увеличивают расходы на исполнение наказов избирателей
13.10.2021
Миасс открывает двери для выпускников медицинских вузов
12.10.2021
Будем помнить: ушла из жизни Зоя Соколова
08.10.2021
Жители Миасса смогут пройти диспансеризацию у областных врачей, не выезжая из города
01.10.2021
Бомжом из Миасса, который сжег венки на мемориале «Вечный огонь» в Миассе, заинтересовался Бастрыкин
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021