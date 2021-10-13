Миасские депутаты увеличивают расходы на исполнение наказов избирателей

Со следующего года на благоустройство и помощь социальным учреждениям каждого из двадцати шести избирательных округов Миасса (Челябинская область) будет направлено по полтора миллиона рублей.

За эту сумму на недавней сессии Собрания депутаты проголосовали после длительных обсуждений и проработки различных вариантов. Практика направлять бюджетные средства на решение конкретных проблем в округах действует в Миассе много лет и показала свою эффективность. Взаимодействие депутатского корпуса с активными жителями позволяет определять потребности и правильно расставлять приоритеты.

Результаты этого проявляются повсеместно – асфальтируются тротуары и дворовые проезды, устанавливаются пластиковые окна и закупается оборудование для школ и детских садов, проводятся текущие ремонты учреждений. До последнего времени каждый из депутатов ежегодно распределял по миллиону – такой лимит установил пять лет назад предыдущий созыв Собрания.

Увеличить сумму в полтора раза заставили несколько причин. В условиях, когда обращений поступает все больше, а стоимость работ и материалов растет, миллиона даже на самое неотложное стало не хватать. Чтобы наказы и дальше выполнялись с должным качеством, депутаты приняли решение в интересах жителей.

Внесенные поправки будут учтены при рассмотрении бюджета следующего года, проект которого в ноябре поступит в Собрание.