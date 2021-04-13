Минимальный набор продуктов питания в Челябинской области подорожал за квартал на 5,2%

Стоимость минимального набора продуктов питания в Челябинской области за первый квартал 2021 года повысилась на 5,2%.

Как сообщает КСП региона в своем телеграм-канале, максимальный темп роста за первые три месяца 2021 года отмечен в Магнитогорске (на 7,6%), минимальный - в Миассе (на 3%).

В среднем южноуральцы тратили в марте на минимальный продуктовый набор четыре тысячи 596,24 рубля.

Дороже всех продукты обходятся жителям Челябинска - четыре тысячи 738,13 рубля. В Магнитогорске продуктовый минимум стоит почти на полтысячи меньше - четыре тысячи 364,22 рубля

В целом потребительские цены на товары и услуги по Челябинской области за январь-март 2021 года повысились на 5,53% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что ниже среднероссийского показателя (плюс 5,55%).

Больше всего цены выросли на продовольственные товары - плюс 7,52%. Меньше всего подорожали цены на услуги – плюс 2,92%. Стоимость непродовольственных товаров поднялась на 5,63%.

Как уточнили в минэкономразвития региона, потребительская корзина – это необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.