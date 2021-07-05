ММК: курс на развитие промышленного туризма

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) продолжает развивать промышленный туризм, являясь одним из его ключевых центров в России.

О действующих на ММК экскурсионных маршрутах, виртуальных турах по предприятию и планируемом расширении туристических программ в рамках сессии «Развитие промышленного туризма» международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге рассказал член правления ПАО «ММК», начальник отдела перспективного развития Николай Звягин.

По его словам, решение развивать на базе производственной площадки комбината промышленный туризм было принято руководством ММК в 2017-м году.

«Реализация данного проекта является новым подходом к организации посещений ММК, способствует популяризации труда металлургов, повышению туристической привлекательности города, развитию малого и среднего бизнеса», – отметил Николай Звягин.

ММК достиг серьезных успехов в сфере промышленного туризма. Сейчас на комбинате в рамках проекта «Стальной маршрут – экскурсии на ММК» работают четыре экскурсионных маршрута: два - для детей от шести до 14-ти лет («У папы на работе» и «Гости к металлургам») и два - для взрослых («Укрощение огня» и «Стальная эволюция»).

Комбинат уделяет особое внимание безопасности гостей в условиях опасного производства: каждому посетителю показывают видеоинструктаж по технике безопасности, а на промплощадку пускают только в спецодежде и обуви. Экскурсии ведут подготовленные гиды, кроме того, каждого гостя обеспечивают системой «Радиогид».

Компания демонстрирует гибкий подход к развитию промтуризма. Так, в 2020 году из-за пандемии коронавируса были приостановлены экскурсии на предприятие. Оперативно отреагировав на ситуацию, ММК запустил формат виртуальных туров – в исторический цикл «Маршрут Победы» вошли четыре виртуальные экскурсии, рассказывающие о вкладе Магнитогорского металлургического комбината в Великую Победу 1945 года.

На сегодняшний день уже более 15 тысяч человек посетили ММК в качестве туристов, в том числе около двух с половиной тысяч детей.

«При этом мы не останавливаемся на достигнутом, – подчеркнул Николай Звягин. – В наши планы входит, помимо прочего, создание виртуальных экскурсий в труднодоступные и опасные цеха комбината. Кроме того, уже в июле 2021 года мы планируем запустить новый маршрут, на котором туристы смогут полюбоваться видами города и комбината с водной глади».

Помимо этого, Николай Звягин рассказал, что ММК достиг договоренности с Агентством стратегических инициатив (АСИ) о создании рабочей группы для подготовки к открытию на базе ММК первого в России центра компетенций по промышленному туризму.

Центр станет площадкой, где представители различных предприятий смогут обмениваться опытом и узнавать о лучших практиках в сфере промышленного туризма. А в октябре 2021 года в Магнитогорске должен пройти межрегиональный форум по промышленному туризму, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».