ММК получил благодарственную грамоту Всемирной ассоциации стали

Всемирная ассоциация производителей стали «Worldsteel» направила грамоту в адрес ПАО «ММК» (Челябинская область) с благодарностью за участие Магнитогорского металлургического комбината в программе по сбору данных о выбросах углекислого газа (CO2) за 2020-2021 годы.

В письме на имя председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова генеральный директор ассоциации Worldsteel Эдвин Бассон поблагодарил ММК за «постоянную поддержку и предоставление информации, которая помогает Worldsteel при подготовке годовой отчетности о выбросах углекислого газа и энергопотреблении».

Как отмечает управление информации и общественных связей комбината, сокращение выбросов в атмосферу и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду - один из безусловных приоритетов для ПАО «ММК».

Компания реализует стратегическую инициативу «Чистый город», рассчитанную на период до 2025 года и предусматривающую, что комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске, где расположена основная площадка ММК, к концу этого периода снизится до уровня 5 единиц, что соответствует состоянию «чистый город».

Для снижения воздействия на окружающую среду ММК внедряет лучшие доступные технологии, возводит новые и реконструирует существующие природоохранные сооружения. Так, в августе 2020 года в кислородно-конвертерном цехе комбината началась масштабная реконструкция комплекса газоочистных установок, которая позволит снизить выбросы загрязняющих веществ за счет более эффективного сбора и очистки дымовых газов. Стоимость проекта составит более 2,5 миллиарда рублей, а валовые сбросы пыли ККЦ по его завершении сократятся как минимум на 500 тонн в год.

«На ММК мы ответственно и системно подходим к работе, направленной на повышение экологичности производства и сокращение выбросов в атмосферу. За последние несколько лет компания добилась весьма серьезных результатов и останавливаться на достигнутом мы, разумеется, не намерены. При этом мы строго придерживаемся принципов максимальной открытости и предоставляем коллегам из Worldsteel интересующую их информацию, которая, в том числе, позволяет отслеживать показатели выбросов углекислого газа в различных регионах мира», - подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

СПРАВКА

Worldsteel, Всемирная ассоциация производителей стали, - некоммерческая организация, которая объединяет более 85-ти процентов мировых сталелитейных компаний. Ассоциация является участником Программы по борьбе c изменениями климата и уделяет большое внимание мониторингу объема и динамики выбросов углекислого газа компаниями - участниками ассоциации.